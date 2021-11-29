Epidémiologie

Nette dégradation de la situation épidémiologique en Suisse -comme en Europe- avec augmentation de l'incidence des nouveaux cas et des hospitalisations.

Il se dénomme Omicron...



…le nouvel variant (B.1.1.529) identifié en Afrique de Sud le 14 novembre dernier et classifié par l’OMS comme variant of concern.

OFSP

"(…) La CFV et l’OFSP recommandent dorénavant la vaccination de rappel à toutes les personnes entièrement vaccinées de 16 ans et plus, au minimum six mois après l’immunisation de base. Cependant, les personnes de plus de 65 ans doivent être vaccinées en priorité.

Sur la base des nouvelles données de sécurité -bien que la myocardite vaccinale est rare chez les hommes de moins de 30 ans- et par principe de précaution il est dorénavant recommandé de privilégier le Comirnaty ® (Pfizer/BioNTech) aussi bien pour la primo-vaccination que pour la vaccination de rappel (3e dose) chez tous le moins de 30 ans.

En effet le risque de myocardite vaccinale avec le Spikevax® (Moderna) est légèrement plus élevé chez les moins de 30 ans.”

Mise à jour sous peu sur

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/neuigkeiten-und-anpassungen.html

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