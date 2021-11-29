Covid Newsletter du 29.11.21
Epidémiologie
Nette dégradation de la situation épidémiologique en Suisse -comme en Europe- avec augmentation de l'incidence des nouveaux cas et des hospitalisations.
Il se dénomme Omicron...
…le nouvel variant (B.1.1.529) identifié en Afrique de Sud le 14 novembre dernier et classifié par l’OMS comme variant of concern.
Omicron présente 32 mutations sur la protéine Spike, 10 mutations sur le RBD domain.
Selon les données préliminaires, Omicron serait plus contagieux que Delta et pourrait échappper à l'immunité préalable.
On aura plus d'évidences ces prochains 10-15 jours.
https://www.who.int/news/item/28-11-2021-update-on-omicron
https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern
OFSP
"(…) La CFV et l’OFSP recommandent dorénavant la vaccination de rappel à toutes les personnes entièrement vaccinées de 16 ans et plus, au minimum six mois après l’immunisation de base. Cependant, les personnes de plus de 65 ans doivent être vaccinées en priorité.
Sur la base des nouvelles données de sécurité -bien que la myocardite vaccinale est rare chez les hommes de moins de 30 ans- et par principe de précaution il est dorénavant recommandé de privilégier le Comirnaty ® (Pfizer/BioNTech) aussi bien pour la primo-vaccination que pour la vaccination de rappel (3e dose) chez tous le moins de 30 ans.
En effet le risque de myocardite vaccinale avec le Spikevax® (Moderna) est légèrement plus élevé chez les moins de 30 ans.”
Mise à jour sous peu sur
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/neuigkeiten-und-anpassungen.html
et inscription de la Newsletter pour les professionnels de la santé sur
https://www.nlt.admin.ch/f/s.aspx?1311DDA89EB32FCEB74FD3416EE10FDB5C
Liste des pays où circule un variant préoccupant
La liste de l'OFSP mise à jour le 27 novembre
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html
La position de l'OMS sur l'information vaccinale l'obligation vaccinale
Dr Mike Ryan répond au droit d'être informé et de considérer l'obligation vaccinale uniquement quand toutes les mesures informatives ont été mise en place.
note personnelle: afin de cautionner l'auto-détermination pourquoi ne pas recommander activement et gratuitement une sérologie pré-vaccinale aux indécis.es?