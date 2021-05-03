Covid Newsletter du 3 mai 2021
Epidémiologie
On continue dans la stabilité (infections et hospitalisations), mais à haut niveau, avec 10 nouvelles hospitalisations par jour dans le canton de Genève
https://www.ge.ch/covid-19-situation-epidemiologique-geneve-informations-du-canton/situation-epidemiologique-geneve
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
Liste de l'OFSP des États présentant un risque
L'Inde rentre dans la liste des États présentant un risque
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html#-1701760666
Le Conseil fédéral présente les prochaines étapes avec le modèle des trois phases
Le Conseil Fédéral a concrétisé sa stratégie pour la sortie de la crise sanitaire en 3 phases:
Phase de protection : vaccination des personnes vulnérables
Phase de stabilisation : accès à la vaccination pour toute la population adulte
Phase de normalisation : levée des mesures
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-83199.html
Passeport vaccinal
"À l’heure actuelle, un projet étudie la possibilité de mettre en place un certificat COVID uniforme, infalsifiable et compatible à l’international. Ce projet a pour objectif de proposer un document infalsifiable aux personnes vaccinées contre le COVID-19 mais aussi à celles qui en sont guéries ou qui disposent d’un résultat de dépistage négatif (art. 6a, de la loi COVID-19). La question des assouplissements accordés aux titulaires de ce document est encore en discussion.Toute personne qui se fait vacciner contre le COVID-19 en Suisse devrait pouvoir obtenir ce certificat. La procédure exacte et le calendrier doivent encore être définis. D’ici la disponibilité et l’entrée en vigueur du certificat COVID, les attestations de vaccination établies par les lieux de vaccination sont toujours valables en Suisse"
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html
Quel type de test et pour quelle situation?
Tableau explicatif décliné en 3 pilier par l'État de Genève surhttps://www.ge.ch/covid-19-se-faire-tester/quel-type-test-quelle-situation
Swiss National Covid-19 Task force
Les enfants et adolescents peuvent s'infecter par le SARS-CoV-2 et le transmettre. Important de distinguer 3 catégories d'âge : les petits enfants (0-5 ans) les écoliers (6-12 ans) et les adolescents (12-17 ans). Le degré de la transmissibilité reste incertain (pas de test chez le pauci-symptomatiques/asymptomatiques)Des nouvelles études sont nécessaires selon la Swiss Task Forcehttps://sciencetaskforce.ch/fr/policy-brief/le-role-des-enfants-et-adolescents-dans-lepidemie-de-covid-19/
Immunitas Coroana
Suivi de la séroprévalence en Suisse par Immunitas Coronahttps://www.corona-immunitas.ch/fr/
Adios Corona
Posters téléchargeables et autres informations sur le site de Adios Corona
https://www.adioscorona.org/posters.html
Études
Étude genevoise sur la séroprévalence qui a doublé à Genève après la 2e vague
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00054-2/fulltext