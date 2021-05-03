Epidémiologie

On continue dans la stabilité (infections et hospitalisations), mais à haut niveau, avec 10 nouvelles hospitalisations par jour dans le canton de Genève https://www.ge.ch/covid-19-situation-epidemiologique-geneve-informations-du-canton/situation-epidemiologique-geneve

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html







Liste de l'OFSP des États présentant un risque

L'Inde rentre dans la liste des États présentant un risque

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html#-1701760666

Le Conseil fédéral présente les prochaines étapes avec le modèle des trois phases

Le Conseil Fédéral a concrétisé sa stratégie pour la sortie de la crise sanitaire en 3 phases:

Phase de protection : vaccination des personnes vulnérables Phase de stabilisation : accès à la vaccination pour toute la population adulte Phase de normalisation : levée des mesures

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-83199.html



Passeport vaccinal

"À l’heure actuelle, un projet étudie la possibilité de mettre en place un certificat COVID uniforme, infalsifiable et compatible à l’international. Ce projet a pour objectif de proposer un document infalsifiable aux personnes vaccinées contre le COVID-19 mais aussi à celles qui en sont guéries ou qui disposent d’un résultat de dépistage négatif (art. 6a, de la loi COVID-19). La question des assouplissements accordés aux titulaires de ce document est encore en discussion.Toute personne qui se fait vacciner contre le COVID-19 en Suisse devrait pouvoir obtenir ce certificat. La procédure exacte et le calendrier doivent encore être définis. D’ici la disponibilité et l’entrée en vigueur du certificat COVID, les attestations de vaccination établies par les lieux de vaccination sont toujours valables en Suisse"

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html



Quel type de test et pour quelle situation?

Tableau explicatif décliné en 3 pilier par l'État de Genève surhttps://www.ge.ch/covid-19-se-faire-tester/quel-type-test-quelle-situation





Swiss National Covid-19 Task force



Les enfants et adolescents peuvent s'infecter par le SARS-CoV-2 et le transmettre. Important de distinguer 3 catégories d'âge : les petits enfants (0-5 ans) les écoliers (6-12 ans) et les adolescents (12-17 ans). Le degré de la transmissibilité reste incertain (pas de test chez le pauci-symptomatiques/asymptomatiques)Des nouvelles études sont nécessaires selon la Swiss Task Forcehttps://sciencetaskforce.ch/fr/policy-brief/le-role-des-enfants-et-adolescents-dans-lepidemie-de-covid-19/



Immunitas Coroana

Suivi de la séroprévalence en Suisse par Immunitas Coronahttps://www.corona-immunitas.ch/fr/

Adios Corona

Posters téléchargeables et autres informations sur le site de Adios Corona

https://www.adioscorona.org/posters.html





Études

Étude genevoise sur la séroprévalence qui a doublé à Genève après la 2e vague

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00054-2/fulltext