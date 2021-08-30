Épidémiologie

Stabilisation de l'augmentation des nouveaux cas cette dernière semaine, ...mais à “haut niveau” et trop tôt pour parler d'une décrue. https://www.covid19.admin.ch/fr/overview Le taux d'hospitalisation augmente avec environ 60-70 hospitalisations par jour, et le taux d'occupation est comme celui d'octobre 2020! Que réserve-nous octobre-novembre? https://sciencetaskforce.ch/fr/rapport-scientifique-24-aout-2021/

OFSP



Les nouvelles adptations de l'OFSP communiquées le 26 août dernier et traitant les recommandations de vaccination pour les adolescents dès l’âge de 12 ans (--> recommandation dorénavant généralisée; données sur la sécurité sur des millions de doses administrées)

cas de myocardites et de péricardites après une vaccination avec un vaccin à ARNm (-->chez les hommes de <30 ans environ 50-60 cas sur un millions, mais environ 5'700 hospitalisations / 1 million dans le groupe non vaccinés)

schéma de vaccination après une infection confirmée au SARS-CoV-2 ; ( -->dès 1 mois après et dans les 3 mois)

administration conjointe de vaccins à ARNm et d’autres vaccins (-->plus besoin de respecter 1 semaine d'intervalle entrer un vaccin Covid et autre vaccination)

combinaison de différents vaccins contre le COVID-19 (-->validation pour le Certificat Covid Suisse pour 1 dose de AZ reçue à l'étranger et 1 dose de vaccin mRNA) seront sous peu publiées sur le site : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/neuigkeiten-und-anpassungen.html





Delta

Non seulement plus contagieux, mais comme le suggère une étude écossaisse, Delta représente un risque 1.8 fois supérieur pour une hospitalisation par rapport à son précedesseur Alpha. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01358-1/fulltext

Les 20-60 ans

Depuis environ 10 jours augmention sensible des inscriptions pour la vaccination dans cette trache d'âge.

Appel à un moratoire de 2 mois pour la 3e dose de l'OMS adressés aux États prêts à la recommander à la population générale

"L'inéquité vaccinale est une honte pour toute l'humanité" Seulement 10 pays sur le globe ont réussi à vacciner au moins le 70% des leurs vulnérables alors que les pays à bas revenus économique seulement 2-3%! L'OMS appelle à un moratoire de 2 mois à la 3e dose -sauf pour les immuno-supprimés- et de restituer 1 milliard de dose à Covax …comme promis par tous ces États en 2020! A noter que la 3e dose des immuno-supprimés n'est pas une dose de rappel, mais une dose supplémentaire pour celles et ceux qui n'ont pas répondu aux 2 premières doses. https://www.rts.ch/info/monde/12395603-loms-appelle-a-un-moratoire-sur-les-doses-de-rappel-rejet-de-washington-le-suivi-du-covid19-dans-le-monde.html





Etudes

"Le meilleur Leasdership" pendant une pandémie”… et un clin d'oeil à nos autorités qui ont du se retourner du jour au lendemain et s'adpter au fil des semaines! https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781729

En camoufflant ses points sensibles (épitopes), Delta arrive à déjouer nos anticorps neutralisants grâce à des sucres (glycans). Un article scientifique digne d’un bon polar…. https://www.nature.com/articles/d41586-021-02039-y