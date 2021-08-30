Covid Newsletter du 30.08.21
Épidémiologie
Stabilisation de l'augmentation des nouveaux cas cette dernière semaine, ...mais à “haut niveau” et trop tôt pour parler d'une décrue.
https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
Le taux d'hospitalisation augmente avec environ 60-70 hospitalisations par jour, et le taux d'occupation est comme celui d'octobre 2020!
Que réserve-nous octobre-novembre?
https://sciencetaskforce.ch/fr/rapport-scientifique-24-aout-2021/
OFSP
Les nouvelles adptations de l'OFSP communiquées le 26 août dernier et traitant les
recommandations de vaccination pour les adolescents dès l’âge de 12 ans (--> recommandation dorénavant généralisée; données sur la sécurité sur des millions de doses administrées)
cas de myocardites et de péricardites après une vaccination avec un vaccin à ARNm (-->chez les hommes de <30 ans environ 50-60 cas sur un millions, mais environ 5'700 hospitalisations / 1 million dans le groupe non vaccinés)
schéma de vaccination après une infection confirmée au SARS-CoV-2 ;
( -->dès 1 mois après et dans les 3 mois)
administration conjointe de vaccins à ARNm et d’autres vaccins (-->plus besoin de respecter 1 semaine d'intervalle entrer un vaccin Covid et autre vaccination)
combinaison de différents vaccins contre le COVID-19 (-->validation pour le Certificat Covid Suisse pour 1 dose de AZ reçue à l'étranger et 1 dose de vaccin mRNA)
seront sous peu publiées sur le site :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/neuigkeiten-und-anpassungen.html
Delta
Non seulement plus contagieux, mais comme le suggère une étude écossaisse, Delta représente un risque 1.8 fois supérieur pour une hospitalisation par rapport à son précedesseur Alpha.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01358-1/fulltext
Les 20-60 ans
Depuis environ 10 jours augmention sensible des inscriptions pour la vaccination dans cette trache d'âge.
Appel à un moratoire de 2 mois pour la 3e dose de l'OMS adressés aux États prêts à la recommander à la population générale
"L'inéquité vaccinale est une honte pour toute l'humanité"
Seulement 10 pays sur le globe ont réussi à vacciner au moins le 70% des leurs vulnérables alors que les pays à bas revenus économique seulement 2-3%!
L'OMS appelle à un moratoire de 2 mois à la 3e dose -sauf pour les immuno-supprimés- et de restituer 1 milliard de dose à Covax …comme promis par tous ces États en 2020!
A noter que la 3e dose des immuno-supprimés n'est pas une dose de rappel, mais une dose supplémentaire pour celles et ceux qui n'ont pas répondu aux 2 premières doses.
https://www.rts.ch/info/monde/12395603-loms-appelle-a-un-moratoire-sur-les-doses-de-rappel-rejet-de-washington-le-suivi-du-covid19-dans-le-monde.html
Etudes
"Le meilleur Leasdership" pendant une pandémie”…et un clin d'oeil à nos autorités qui ont du se retourner du jour au lendemain et s'adpter au fil des semaines!
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781729
En camoufflant ses points sensibles (épitopes), Delta arrive à déjouer nos anticorps neutralisants grâce à des sucres (glycans).
Un article scientifique digne d’un bon polar….
https://dianaalessandro.substack.com