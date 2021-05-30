Épidémiologie

Index des infections et hospitalisations à la baisse, mais toujours à haut niveau. https://www.covid19.admin.ch/fr/overview

Vaccination en Suisse



4'950'500 doses administrées, 1'622'505 personnes entièrement vaccinées et ouverture de la vaccination à toutes les catégories. https://www.covid19.admin.ch/fr/overview



*Nouvelles recommandations de l'OFSP du 28 mai 2021



1.Sérologies positives contre SARS-CoV-2 et doses de vaccin anti-covid. Voici l'extrait des nouvelles recommandations:

"Outre le résultat positif de test PCR ou de test rapide antigénique (pas d’auto-tests), le test sérologique (anticorps IgG) est désormais également accepté comme preuve d’une infection au SARSCoV-2 (voir chapitres 2.1.1 et 2.1.2). Il n’est pas recommandé d’effectuer une recherche d’anticorps avant la première injection dans le but de déterminer le statut sérologique et de définir le schéma vaccinal : non seulement inutile du point de vue de la sécurité et de l’efficacité, elle n’est pas non plus économique".

2. Recommandation de la vaccination chez les femmes enceintes avec facteurs de risque dès le 2e trimestre. cf "Documents" en bas de page sur https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html#2133548074

Infos pratiques pour les voyageurs

Informations utiles pour les voyageurs sur le site des HUG (Service de la Médecine Tropicale et Humanitaire). https://www.hug.ch/medecine-tropicale-et-humanitaire/infos-pratiques

Roundtable Discussion de UCSF sur les nouvelles directives du CDC

