Epidémiologie

Jusqu'à 50'000 infections répertoriées la semaine passée en Suisse, charge hospitalière toujours sous tension (plateau de la courbe des hospitalisations). https://www.covid19.admin.ch/fr/epidemiologic/case?rel=abs

Omicron BA.2

Depuis le 24 janvier Omicron BA.2 (S gene +) un cousin de Omicron BA.1 (S gene -) a été identifié en Angleterre. Ce variant généré par un "ancêtre"commun qui a également généré Omicron BA.1, semble être plus contagieux et avoir la même virulence que Omicron BA.1 https://www.gov.uk/government/news/covid-19-variants-identified-in-the-uk COVID-19 variants identified in the UK - GOV.UK www.gov.uk Latest updates on SARS-CoV-2 variants detected in the UK. https://www.gov.uk/government/news/covid-19-variants-identified-in-the-uk https://covid.joinzoe.com/data#levels-over-time

Infection à SARS-CoV-2 et Diabète

Diabète de type 1 diagnostiqués à 166% (IQVIA database) et à 31% (HealthyVerity) de plus chez des jeunes de moins de 18 ans ayant présenté une infection à SARS-CoV-2 à plus de 30 jours.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7102e2.htm Des études "long-term-follow-up" sont attendues pour confirmer cette association causale.

Etudes

Myocardites

Un pre-print de Martina Patone qui fait le point sur le risque bénéfice de la myocardite vaccinale (post 1ère, 2ème et 3ème dose) versus les myocardites à SARS- CoV-2. En résumé le risque des hospitalisations et de décès est plus élevé après une infection à SARS-CoV-2 et reste modeste après la série de la vaccination à mRNA y compris après la 3 dose. Néanmoins le risque de myocardite vaccinale reste élevé chez les jeunes hommes de moins de 40 ans, notamment après la 2e dose. Les auteurs mentionnent que leur données pourraient influencer les recommandations vaccinales. (Note personnelle: peut-être une sérologie pré-vaccinale afin de determiner si oui et combien de doses de vaccin?😊) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.23.21268276v1.full.pdf+html

"Excellent natural immunity confirmed"

4 cohortes en Californie et New York (non vaccinés sans diagnostic pour une infection, vaccinés sans diagnostic, non vaccinés et avec un diagnostic, vaccinés avec un diagnostic)...qui démontre l'excellente protection suite à une infection naturelle contre les complications d'une ré-infection. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7104e1.htm