Chères et chers collègues et contacts,

pour cette édition du 4 janvier 2021:

Epidémiologie

Légère hausse du Re (taux de reproduction) en Suisse (Re: 0.95) https://www.covid19.admin.ch/fr/repro/val



Vaccination COVID

Dès le 4 janvier vaccination dans toute la Suisse (bien que certains cantons ont déjà commencé).

Pour les programmes de vaccinations il est recommandé de consulter les sites du Service du Médecin Cantonal et OFSP

https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination/



Suivi de la vaccination dans le monde

Bien qu'il ne s'agisse pas de qui arrive à la première place, un site utile pour une mise à jour du nombre de vaccination par pays. Déjà plus de 12 millions de personnes ayant débuté/finalisé la vaccination! ( 8 cas d’allergies sévères chez des personnes avec antécédents et ayant toutes survécu!)

https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-covid-vaccinations?tab=chart&stackMode=absolute&time=latest®ion=WorldCOVID-19 vaccination doses administered - Our World in Data).

Questions-réponses sur Adios Corona

Un site qui vaut le détour... https://www.adioscorona.org/qui-sommes-nous.html

Qui Sommes Nous | Adios Corona

www.adioscorona.org

Etudes

Article à lire et diffuser sur l'efficacité et la sécurité des vaccin mRNA https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389?query=featured_home et une revue sur la rapidité du développement des vaccins Covid dans Nature https://www.nature.com/articles/d41586-020-03626-1

Mises à jours utiles pour les professionnels de la santé qui doivent relater les informations aux patients et collègues de la santé:



*consulter la fiche vaccination COVID sur Infovac

https://www.infovac.ch/docs/public/coronavirus/fiche-vaccination-covid-fr-20-12-2020.pdf

*visionner et diffuser la présentation de la Pre Claire-Anne Siegrist du 18.12.2020