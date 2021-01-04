Covid Newsletter du 04.01.21
Chères et chers collègues et contacts,
pour cette édition du 4 janvier 2021:
Epidémiologie
Légère hausse du Re (taux de reproduction) en Suisse (Re: 0.95)
Vaccination COVID
Dès le 4 janvier vaccination dans toute la Suisse (bien que certains cantons ont déjà commencé).
Pour les programmes de vaccinations il est recommandé de consulter les sites du Service du Médecin Cantonal et OFSP
https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination/
Suivi de la vaccination dans le monde
Bien qu'il ne s'agisse pas de qui arrive à la première place, un site utile pour une mise à jour du nombre de vaccination par pays.
Déjà plus de 12 millions de personnes ayant débuté/finalisé la vaccination!
( 8 cas d’allergies sévères chez des personnes avec antécédents et ayant toutes survécu!)
https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-covid-vaccinations?tab=chart&stackMode=absolute&time=latest®ion=WorldCOVID-19 vaccination doses administered - Our World in Data).
Questions-réponses sur Adios Corona
Un site qui vaut le détour...
Qui Sommes Nous | Adios Corona
www.adioscorona.org
Etudes
Article à lire et diffuser sur l'efficacité et la sécurité des vaccin mRNA
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389?query=featured_home
et une revue sur la rapidité du développement des vaccins Covid dans Nature
Mises à jours utiles pour les professionnels de la santé qui doivent relater les informations aux patients et collègues de la santé:
*consulter la fiche vaccination COVID sur Infovac
https://www.infovac.ch/docs/public/coronavirus/fiche-vaccination-covid-fr-20-12-2020.pdf
*visionner et diffuser la présentation de la Pre Claire-Anne Siegrist du 18.12.2020