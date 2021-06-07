Epidémiologie

En comparaison avec la semaine précédente, diminution du nombre de cas, d’hospitalisations, des décès et de tests déclarés. (5’111 cas confirmés en laboratoire contre 7’344 cas déclarés de la semaine précédente (- 30 %)) https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html#1329752440

Swissmedic

Homologation du vaccin Comirnaty® / Pfizer/BioNTech pour les 12- 15 ans le 4 juin. Les recommandations de la Commission Fédérale pour les vaccinations et OFSP vont être communiquées sous peu. https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-impfstoff-pfizer-biontech-fuer-jugendliche.html







Voyages et entrée en territoire Suisse

Conditions pour les voyages et entrée dans le territoire suisse sur https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

Rappel des Nouvelles recommandations de l'OFSP du 28 mai 2021

1.Sérologies positives contre SARS-CoV-2 et doses de vaccin anti-covid. Voici l'extrait des nouvelles recommandations:

"Outre le résultat positif de test PCR ou de test rapide antigénique (pas d’auto-tests), le test sérologique (anticorps IgG) est désormais également accepté comme preuve d’une infection au SARSCoV-2 (voir chapitres 2.1.1 et 2.1.2). Il n’est pas recommandé d’effectuer une recherche d’anticorps avant la première injection dans le but de déterminer le statut sérologique et de définir le schéma vaccinal : non seulement inutile du point de vue de la sécurité et de l’efficacité, elle n’est pas non plus économique" 2. Recommandation de la vaccination chez les femmes enceintes avec facteurs de risque dès le 2e trimestre cf "Documents" en bas de page sur https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html#2133548074

Covax

L'alliance pour la distribution des vaccins Covid pour les pays à moyen/bas revenu est capable de distribuer et contrôler l'accès aux vaccins. "Il manque argent et production" A ce jour 77 millions de doses distribuées. Lors du sommet "Covax Advance Market Committment" 2,4 milliards US$ récoltés début juin et 54 millions de doses "promises" en donation par 5 pays. https://www.gavi.org/vaccineswork/world-leaders-and-private-sector-commit-protecting-vulnerable-covid-19-vaccines



Les variants renommés par l'OMS