Epidémiolgie

Ces tendances restent à confirmer ces prochaines semaines.

Le pic des cas Omicron semble être atteint en Suisse avec une nette stabilisation sur le système hospitalier.

Omicron réduit les hospitalisations aux soins intensifs

Le nombre de cas totaux ne devrait plus être la "métrique" de santé publique puisque "les cas" ne représentent pas nécessairement ni les "infections" ni les "complications"!

Un focus sur le nombre des hospitalisations est dorénavant plus pertinent.

Un clic instructif et éclairant sur Covid-19 Report sur le site du Intensve Care National Care & Resarch Center (ICNARC) qui support ele NHS anglais

7-8% des personnes réinfectées ont été infectés avec Delta ou Alpha.

Bien que ces données populationnelles ne différencient pas les "inféctés" qui ont été également vaccinés des inféctés seuls, elles corroborent la robuste protection de l'immunité naturelle démontrée par d’autres études populationnelles.