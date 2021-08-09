Epidémiologie

Les indicateurs épidémiques sont en nette augmentation en Suisse et partout dans le monde. Incidence des cas 127/ 100'000 habitants, Re = 1.13 Le variant Delta représente la totalité des variants identifiés en Suisse https://www.covid19.admin.ch/fr/overview

Y aura-t-il un nouveau variant plus "dangereux" que le Delta?

Pas exclu que celui-ci circule déjà ...et qu'il sera identifié en bonne et due forme cet automne! Le variant Lambda, un "variant of interest" identifié en Amérique latine est surveillé de près. A ce jour pas d’évidence pour une contagiosité/létalité augmentée. Cf: la liste des 4 variants of concerns et les 4 variants of interest https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/ Delta variant: the 10 top questions



On parle beaucoup de vaccination chez les 20-60 ans. Pourquoi?

Parce que les 30-40% des 20-60 ans non vaccinés représentent un nombre important de malades dans un même laps de temps et qui surchargeront le système sanitaire comme en novembre dernier. Parce que les professionnels de la santé sont consternés de voir ces jeunes adultes qui regrettent la vaccination une fois hospitalisés.

Nos cerveaux ne sont pas très performants pour comprendre le concept de l'augmentantion exponentielle...

...ou quand les petits chiffres deviennent "de grands chiffres" en quelques semaine! Vignette: Accepteriez-vous 1 million de CHF (Wow c’est énorme…) ou 5 centimes dont la somme double chaque jour pendant 30 jours? (Bof cela n’est rien du tout…) Imaginez, la personne qui chosit les "5 centimes"...au bout de 30 jours dispose de 536’870’912 CHF!

Pfizer/BioNTech et Moderna augmentent le prix des vaccins en Europe

Bien que l'année dernière les 2 compagnies envisagaient une baisse de prix des vaccins, Pfizer/BioNTech et Moderna annoncent une augmentation des prix en Europe (Pfizer de 15. 5 à 19.5 € et Moderna de 19 à 21.5 €) https://www.arcinfo.ch/dossiers/coronavirus/articles/coronavirus-pfizer-et-moderna-augmentent-le-prix-des-vaccins-en-europe-1096252 Alors que tout est oeuvré au défi de persuader les vaccino-hésitants, comment est-ce possible que ces 2 compagnies pharmaceutiques et l'Union Europééenne soient aussi nigauds pour apporter de l'eau au moulin des complotistes?

Ne devrait-on pas prendre des actions en justice contre les antivax?

Est-ce que les professionnels de la santé, nos institutions savantes et autorités devraient dénoncer par voie légale la divulgation des propos des antivax? Notamment celles et ceux qui emballent leur discours au nom des universités et au nom de l’Organisation Mondiale de la Santé -comme lors de la manifestion du 31 juillet diffusée par Agora TV?

https://agoratv.ch/tag/astrid-stuckelberger/ Faut-il rappeler que l'antivaxisme n'est pas une spécialité médicale, mais une auto-proclamation “terrorriste” de l'information vaccinale?