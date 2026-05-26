Vous êtes médecin, pharmacien-ne, infirmier-ère, sage-femme, assistante médicale ou assistante en pharmacie ?

Ce cours est fait pour vous.

Avec des collègues, nous avons conçu une journée de formation interprofessionnelle pensée pour tous ceux et celles qui, au quotidien, font face aux questions, aux doutes et aux hésitations vaccinales, quelle que soit leur fonction.

Un crash course : dense, concret, directement applicable. Pas de théorie superflue. À la fin de la journée, vous repartez avec tous les outils en main pour mener les conversations difficiles en vaccination.

Ce qui rend cette formation unique, c’est précisément son caractère interprofessionnel. Médecins et pharmaciens, infirmières et sages-femmes, assistantes médicales et assistantes en pharmacie, autour de la même table, avec les mêmes enjeux. Parce que l’hésitation vaccinale ne s’arrête pas à la porte d’un seul cabinet.

Au programme : les inquiétudes vaccinales les plus fréquentes, les réponses concrètes à apporter à chacune d'elles et comment s’y prendre face à l’hésitation. La journée repose sur un apprentissage actif et expérientiel : démonstrations, jeux de rôle en triades, feedbacks structurés et débriefings collectifs.

2 dates à l’Hôtel Suisse Majestic de Montreux :

📅 2 septembre 2026 et le

📅 8 octobre 2026

👉 Toutes les informations et inscription

👉 Programme

👉 Description de la formation