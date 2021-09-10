Les vaccino-hésitants ne sont pas des antivax.

Les interrogations sont la preuve d’une démarche intellectuelle et les hésitations sont la résultante de ces interrogations, restées sans réponses.

On ne le dira jamais assez: il faut légitimer ces interrogations et hésitations vaccinales de tout un chacun!

Mais qui sont ces Antivax, ces pseudo-experts autoproclamés, qui sous l’égide d’une pseudo-expertise, voir même d’une affiliation à une institution savante, prêchent publiquement des faux propos?

“ Des terroristes de l’information!” répondent plusieurs professionnels de la santé, les autorités, les citoyens, et même les patients hospitalisés qui réalisent avoir été floués par leurs propos déroutants.

Jusqu’où laisserons-nous agir “ces terroristes de l’information”?

Les sociétés savantes devraient-elles désavouer publiquement l’affiliation de leurs membres antivax?

Les autorités devraient-elles entreprendre des actions légales pour arrêter cette nouvelle forme de “terrorisme de l’information”?

“Quand tu dis un mensonge, tu voles à quelqu’un son droit à la vérité.”

Khaled Hosseini