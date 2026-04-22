Il existe, en pratique, une grande confusion autour du seuil d’anticorps anti-HBs considéré comme protecteur. Faut-il retenir 10 UI/L ? Ou 100 UI/L ? La réponse dépend du moment où le dosage est effectué.

La première étape est donc simple : quand a eu lieu la dernière dose de vaccin contre l’hépatite B ?

Si la vaccination est récente- dans les 5 ans-on attend une réponse immunitaire robuste, avec un taux ≥ 100 UI/L.

C’est ce seuil qui permet de dire : la vaccination a “pris”.

Si la vaccination remonte à plus de 5 ans, l’interprétation change.

Un taux ≥ 10 UI/L peut alors être considéré comme protecteur.

Pourquoi ?

Parce que ces patients ont, à un moment donné, développé une réponse suffisante (≥ 100 UI/L). Leur taux a ensuite diminué avec le temps, mais la mémoire immunitaire persiste. Et c’est elle qui protège.

Autrement dit :

< 5 ans après vaccination → objectif = 100 UI/L

> 5 ans après vaccination → 10 UI/L suffit, car mémoire immunitaire

C’est exactement ce que rappelle le Plan vaccinal suisse 2026 dans la Figure 2, page 41.

C’est aussi là que la confusion apparaît.

À Infovac, nous recevons très régulièrement des questions avec des taux à 15 ou 20 UI/L mesurés quelques mois après un rappel. Et souvent, ces résultats sont interprétés comme rassurants.

En réalité, dans ce contexte, ils ne le sont pas.

Après une vaccination récente, ce n’est pas 10 UI/L qu’il faut viser, mais 100 UI/L.

Sinon, on valide une protection qui n’est pas optimale.

Ce n’est pas un détail technique.

C’est une question de qualité de réponse vaccinale et donc de protection réelle, en particulier chez les personnes exposées.

Prendre le temps de replacer un chiffre dans son contexte temporel change complètement son interprétation.

Et parfois, la suite à donner.

Testez vos connaissances Situation 1

Un étudiant en médecine, vacciné dans l’enfance, reçoit un rappel contre l’hépatite B.

3 mois plus tard, son taux d’anti-HBs est à 120 UI/L. 👉 Est-il protégé ? Situation 2

Même étudiant, vacciné dans l’enfance, sans rappel récent.

10 ans après sa dernière dose, son taux d’anti-HBs est à 20 UI/L. 👉 Est-il protégé ?

Réponse

👉 Oui dans les deux situations. Mais pour des raisons différentes.

Dans la situation 1, le taux ≥ 100 UI/L après un rappel récent confirme une réponse immunitaire adéquate.

Dans la situation 2, malgré un taux plus bas, la protection est considérée comme suffisante, car ce dosage est effectué à distance de la vaccination (> 5 ans). Ce taux reflète une mémoire immunitaire persistante, chez un patient qui a répondu à la vaccination initiale.