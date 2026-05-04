EPIVACS

EPIVACS

Discussion à propos de ce post

Avatar de User
Avatar de Cristian Ghinescu
Cristian Ghinescu
May 4

Très clair. Merci pour l'article !

Répondre
Partager
Avatar de Bonny Anne-Laure
Bonny Anne-Laure
May 5

Mon mari a fait une dose de Twinrix en 2006.

Même si cela fait 20 ans faut-il continuer le schéma vaccinal ? Je pensais faire l'Engerix-B20 dont le schéma vaccinal est de 4 doses. Est-ce que j'en fais 3 du coup ou la vaccination étant très ancienne je recommence tout ?

Répondre
Partager
3 réponses de Diana Alessandro et d'autres
4 commentaires supplémentaires...

Aucun post

Tout à fait prêt. Qu'avez-vous pour moi ?

© 2026 Diana Alessandro · ConfidentialitéConditionsAvis de collecte
Lancez votre SubstackObtenir l’appli
Substack: la plateforme pour la culture et les idées