C’est une situation qu’on rencontre régulièrement.

Un schéma vaccinal interrompu. Un intervalle trop long. Un doute.

Et cette question qui revient presque systématiquement :

“Faut-il recommencer toute la vaccination depuis le début ?”

La réponse est simple.

👉 Non. Jamais

En vaccination, il y a une règle qui devrait rester gravée :

chaque dose compte.

Même si des mois, voire des années se sont écoulés entre deux doses, on ne recommence jamais à zéro. On reprend simplement là où on s’est arrêté.

Pourquoi ? Parce que le système immunitaire a de la mémoire.

Une dose administrée laisse une trace. Elle amorce une réponse. Et cette réponse peut être réactivée, même après un long intervalle. Recommencer un schéma complet n’apporte pas de bénéfice supplémentaire.

Cela complique les choses. Et parfois, cela retarde inutilement la protection. Ce principe est valable pour la grande majorité des vaccins : hépatite B, FSME, rage, HPV, etc.

En pratique, cela change beaucoup de choses.

Un patient qui revient après 10 ans ? On complète.

Une dose oubliée ? On continue.

Un schéma interrompu ? On reprend.

C’est tout.

Ce n’est pas seulement une règle technique.

C’est une manière de simplifier la vaccination pour les professionnels de la santé et pour nos patients.

Et d’éviter une erreur fréquente : croire qu’un “retard” annule ce qui a déjà été fait.

Chaque dose compte. Toujours.

Testons nos connaissances

Un patient de 35 ans a reçu 1 dose de vaccin contre l’hépatite B il y a 12 ans, puis n’a jamais poursuivi le schéma.

Il revient aujourd’hui en consultation.

👉 Que faites-vous ?

A. Recommencer la vaccination depuis le début (3 doses)

B. Administrer 1 dose et considérer le schéma comme complet

C. Reprendre le schéma là où il s’est arrêté

D. Ne rien faire

Réponse

👉 C. Reprendre le schéma là où il s’est arrêté

Même après 12 ans, la dose reçue reste valable.

Il suffit de compléter le schéma vaccinal, sans recommencer. Si schéma à 3 doses (0,1,6 mois) admnistrer la 3e dose puis dès (4)-6 mois après la 3e dose. Si schéma à 2 doses, il suffit d’administrer la 2e et dernière dose de vaccin contre l’hépatite B.