À Infovac, une question revient sans cesse :

« Pour la FSME, on fait un rappel tous les 3 ans ou tous les 10 ans ? »

C’est l’illustration parfaite d’un point déjà abordé ici :

La réponse : le Plan vaccinal suisse

Ouvrez le Plan vaccinal suisse.

Vous lirez : rappel tous les 10 ans en cas d’exposition persistante.

C’est la seule recommandation à suivre en Suisse.

Et le Compendium, Swissmedicinfo et Swissmedic alors ?

Ouvrez le Compendium ou Swissmedicinfo à la notice d’Encepur® ou de FSME-Immun®.

Vous lirez : rappel tous les 3 à 5 ans selon l’âge.

C’est l’information professionnelle déposée par le fabricant lors de l’enregistrement du vaccin auprès de Swissmedic. Elle reflète le schéma initial soumis pour l’autorisation de mise sur le marché, pas la recommandation vaccinale suisse.

Deux documents officiels. Deux intervalles différents. Un seul fait référence.

Pourquoi 10 ans ?

En 2006, sur la base des données d’immunogénicité et d’efficacité montrant une protection prolongée après la primovaccination, la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) et l’OFSP ont allongé l’intervalle de rappel à 10 ans.

Cette décision s’appuie sur :

la persistance des anticorps neutralisants plusieurs années après la dernière dose,

l’ absence d’augmentation du nombre de cas de FSME chez les personnes vaccinées avec un intervalle prolongé,

des données suisses et finlandaises rassurantes au niveau populationnel ,

l’objectif d’améliorer l’adhésion vaccinale en simplifiant le calendrier.

La notice du fabricant, elle, n’a pas été mise à jour,parce que ce n’est pas son rôle. Le Compendium reflète le dossier d’enregistrement, pas l’évolution des recommandations de santé publique.

Une nuance pour les plus de 60 ans

Le Plan vaccinal suisse précise qu’au-delà de 60 ans, un intervalle plus court peut être envisagé selon l’évaluation individuelle du risque, en raison d’une réponse immunitaire potentiellement réduite (immunosénescence).

C’est une nuance clinique, pas une contradiction.

Le message à retenir

Si l’on hésite entre 3 ans et 10 ans pour le rappel FSME :

👉 Ce n’est pas une question de marque de vaccin. 👉 Ce n’est pas une question de notice. 👉 C’est une question de référentiel.

Et le référentiel suisse, c’est le Plan vaccinal suisse.

Le Plan vaccinal suisse dit comment vacciner la population suisse en 2026. Le Compendium dit comment le vaccin a été enregistré.

Pour toute question clinique complexe — patient immunosupprimé, schéma incomplet, rattrapage, voyage en zone d’endémie — le réflexe reste le même :

👉 Plan vaccinal suisse d’abord. 👉 Infovac ensuite, pour les situations particulières.

Pour aller plus loin : Recommandations Infovac sur la vaccination FSME