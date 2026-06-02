EPIVACS

EPIVACS

Discussion à propos de ce post

Avatar de User
Avatar de Veronica Denti
Veronica Denti
Jun 2

Clarification tres utile pour tous: “La notice du fabricant, elle, n’a pas été mise à jour,parce que ce n’est pas son rôle. Le Compendium reflète le dossier d’enregistrement, pas l’évolution des recommandations de santé publique.” Merci!

Répondre
Partager

Aucun post

Tout à fait prêt. Qu'avez-vous pour moi ?

© 2026 Diana Alessandro · ConfidentialitéConditionsAvis de collecte
Lancez votre SubstackObtenir l’appli
Substack: la plateforme pour la culture et les idées