EPIVACS

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Discussion à propos de ce post

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Avatar de Petra Liverani
Petra Liverani
Feb 26, 2024

"Le but même de la politique pratique est de maintenir la population alarmée (et donc réclamée à grands cris d'être conduite en lieu sûr) par une série infinie de hobgobelins, pour la plupart imaginaires."

H.L. Mencken

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Amaterasu Solar
Feb 26, 2024

Je parle un petit peu - tres petit!!! - de français et... Je ne comprend pas. Pardonnez-Moi.

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Tout à fait prêt. Qu'avez-vous pour moi ?

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