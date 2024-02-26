La Suisse entend maintenant remédier à la différence de recommandation entre les filles et les garçons : la vaccination de base contre les HPV est recommandée pour tous les adolescents de 11 à 14 ans (avant le 15e anniversaire), indépendamment du sexe.

La 4/4 Nouveauté Vaccinale Suisse 2024 concerne le passage de l'actuelle vaccination complémentaire contre les HPV à une vaccination de base pour les garçons âgés de 11 à 19 ans, alignant ainsi les recommandations sur celles déjà en place pour les filles et les jeunes femmes.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

La vaccination de base en deux doses est désormais recommandée pour les garçons de 11 à 14 ans, avec une vaccination de rattrapage en trois doses pour les jeunes hommes de 15 à 19 ans non encore vaccinés. Les adultes de 20 à 26 ans restent éligibles à la vaccination complémentaire avant leur 27e anniversaire.

Cette décision est motivée par une augmentation de la charge de morbidité chez les hommes et vise à garantir un accès égalitaire à la vaccination.

Elle est également en ligne avec les recommandations de nombreux pays européens et des États-Unis.

Cette approche renforcera la protection contre les maladies à prévention vaccinale provoquées par les HPV et contribuera à réduire leur transmission chez les deux sexes. Pour une efficacité maximale, il est recommandé de terminer la vaccination avant le début de l'activité sexuelle, de préférence entre 11 et 14 ans.

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