La Suisse devient le premier pays à homologuer un vaccin contre le COVID-19, selon une procédure ordinaire (et non urgente!)
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-impfstoff_erstzulassung.html
Homologation du Vaccin Covid de Pfizer/BioNTech en Suisse
La Suisse devient le premier pays à homologuer un vaccin contre le COVID-19, selon une procédure ordinaire (et non urgente!)
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-impfstoff_erstzulassung.html