La vaccination contre la coqueluche pendant la grossesse est une stratégie clé pour protéger les nouveau-nés, particulièrement vulnérables à cette maladie. En administrant le vaccin dès la 20ème semaine de grossesse, après l’échographie morphologique, on assure une transmission efficace des anticorps maternels au bébé. Cette protection est essentielle car elle réduit de plus de 90% le risque de complications graves chez les nourrissons de moins de 6 mois.

Idéalement, juste après l’échographie de la 20ème semaine, le gynécologue devrait non seulement informer la future mère des bénéfices de la vaccination contre la coqueluche, mais aussi proposer de l’administrer sur place. C’est une occasion à ne pas manquer pour garantir la protection du nouveau-né dès sa naissance.