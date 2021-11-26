Zut, une belle performance de l’équipe suisse - à bout et fatiguée!- jusqu’à ici dans ce match avec Delta …et triste et frustré d’accepter que ce sera un autogoal à donner un monstre avantage à Delta!

En ne cautionnant pas l’accès gratuit à 1 seule sérologie pré-vaccinale aux indécis.es de la vaccination depuis début octobre 2021, nous sommes en train de commettre une des plus grandes erreurs négligentes de stratégie épidémiologique et de communication aidante à l’auto-détermination des vaccino-hésitant.e.s.