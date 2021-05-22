“Ne pensez pas à un éléphant rose!”
Et voilà qu’en une phrase nous avons illustré le pouvoir de la formulation négative!
Ce pouvoir de formulation négative est constamment utilisé par les ANTIVAX. (entendez celles et ceux qui publient sur les réseaux sociaux, prônent et diffusent peur et doute à l’aide de fausses conclusions!)
Le doute et la peur sont “l’éléphant rose” des ANTIVAX.
Le tout enrobé dans un discours avec des hypothèses invérifiables, conclusions scientifiques erronées, et leurs arguments agrémentés d’une pincée de vérité: c’est la recette de toute théorie du complot.
En effet il est bien établi que les ANTIVAX sont victimes de biais cognitifs (erreurs de logique, erreurs de la pensée inductive et déductive). Ils sont toutes et tous victimes du biais cognitif de Dunning-Kruger: ils ne sont pas conscients de leurs erreurs de logique, rejetant systématiquement toute évidence scientifique allant à l’encontre de leurs certitudes.http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/biais-cognitifs
En effet il est bien établi que les ANTIVAX sont victimes de biais cognitifs (erreurs de logique, erreurs de la pensée inductive et déductive). Ils sont toutes et tous victimes du biais cognitif de Dunning-Kruger: ils ne sont pas conscients de leurs erreurs de logique, rejetant systématiquement toute évidence scientifique allant à l’encontre de leurs certitudes.
http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/biais-cognitifs
Plusieurs études affirment que la “pensée critique” des ANTIVAX est statistiquement plus déficiente que la “pensée critique” de la population générale.https://digest.bps.org.uk/2021/02/23/belief-in-conspiracy-theories-is-associated-with-lower-levels-of-critical-thinking/Ainsi, les ANTIVAX ne peuvent prétendre d’être des spécialistes, de reprocher à la presse et aux scientifiques de ne pas être conviés à participer à des discussions avec des spécialistes.
Plusieurs études affirment que la “pensée critique” des ANTIVAX est statistiquement plus déficiente que la “pensée critique” de la population générale.
https://digest.bps.org.uk/2021/02/23/belief-in-conspiracy-theories-is-associated-with-lower-levels-of-critical-thinking/
Ainsi, les ANTIVAX ne peuvent prétendre d’être des spécialistes, de reprocher à la presse et aux scientifiques de ne pas être conviés à participer à des discussions avec des spécialistes.
C’est comme si on donnait la tribune de l’expertise à un.e patient.e vacciné.e contre le Covid… et prendre la parole en tant spécialiste!
Hormis “leur éléphant rose”, les ANTIVAX seraient-ils capables d’avancer d’autres formulations non négatives?
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"L'éléphant rose" des ANTIVAX
Et voilà qu’en une phrase nous avons illustré le pouvoir de la formulation négative!
Ce pouvoir de formulation négative est constamment utilisé par les ANTIVAX. (entendez celles et ceux qui publient sur les réseaux sociaux, prônent et diffusent peur et doute à l’aide de fausses conclusions!)
Le doute et la peur sont “l’éléphant rose” des ANTIVAX.
Le tout enrobé dans un discours avec des hypothèses invérifiables, conclusions scientifiques erronées, et leurs arguments agrémentés d’une pincée de vérité: c’est la recette de toute théorie du complot.
Hormis “leur éléphant rose”, les ANTIVAX seraient-ils capables d’avancer d’autres formulations non négatives?
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