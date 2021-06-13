On s’imagine beaucoup de choses, notamment quand on ne sait pas.
C’est normal: notre cerveau est avant tout une machine à hypothèses!
Par exemple, on peut s’imaginer les professionnels de la santé ne devant pas déclarer les liens d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique alors que la loi en Suisse est très stricte!
En effet, la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) impose que les médecins et les hôpitaux déclarent leur liens d’intérêt https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/fr
Ces déclarations d’intérêt sont librement accessibles sur https://www.pharmagelder.ch/
Il suffit d’y mettre le nom de la personne dont on aimerait connaître sa déclaration d’intérêt financière avec les compagnies pharmaceutiques.
Les déclarations des conflits d'intérêts des professionnels de la santé
On s’imagine beaucoup de choses, notamment quand on ne sait pas.
C’est normal: notre cerveau est avant tout une machine à hypothèses!
Par exemple, on peut s’imaginer les professionnels de la santé ne devant pas déclarer les liens d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique alors que la loi en Suisse est très stricte!
En effet, la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) impose que les médecins et les hôpitaux déclarent leur liens d’intérêt https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/fr
Ces déclarations d’intérêt sont librement accessibles sur https://www.pharmagelder.ch/
Il suffit d’y mettre le nom de la personne dont on aimerait connaître sa déclaration d’intérêt financière avec les compagnies pharmaceutiques.