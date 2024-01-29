Les Nouveautés 2024 du Plan Vaccinal Suisse vont être publiées en mars 2024.

L’Office Fédéral de la Santé a annoncé les 4 changements:

Vaccination contre les rotavirus : recommandations complémentaires pour les nourrissons (PDF, 153 kB, 22.01.2024)

Le Rotarix® désormais recommandé et remboursé à tous les nouveau-nés à 2 et 4 mois de vie. Il s’agit d’un vaccin oral qui peut être administré avec les autres vaccins des premiers 6 mois de vie (Hexavalent, PCV-19 et MenB).

Recommandations de vaccination complémentaire contre les maladies invasives à méningocoques (PDF, 325 kB, 15.01.2024)

Elargissement de la recommandation vaccinale contre les méningocoques avec l’introduction du Bexsero® (MenB) dès 3 mois de vie! Le Bexsero® peut être programmé sans consultation médicale à 3 et 5 mois ou co-administré avec les vaccins des 2 et 4 mois.

Vaccination de base contre les HPV pour les garçons (PDF, 167 kB, 15.01.2024)

La justification de cette recommandation repose sur des données épidémiologiques solides accumulées au fil des années, qui ont établi clairement le fardeau de la maladie causée par les papillomavirus chez les garçons. Il est important de noter que ce vaccin offre une protection essentielle contre le cancer.

Vaccination contre les pneumocoques : nouvelle recommandation complémentaire pour toutes les personnes à partir de 65 ans (PDF, 245 kB, 22.01.2024)

En plus des catégories à risque définies (personnes de tout âge avec co-morbidité) ajout des 65 + ans dans la cible des personnes à risque. Nos autorités fédérales accordent le remboursement de la vaccination contre les pneumocoques aux 65+ ans mais pas encore aux personnes de moins de 65 ans avec co-morbidités.

Pour plus d'informations, consultez Infovac, et n'oubliez pas que les professionnels de la santé peuvent poser des questions à l'expert de garde.