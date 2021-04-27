EPIVACS

EPIVACS

8 Commentaires
Avatar de User
Avatar de Sara
Sara
Apr 27, 2021

Je ne comprends pas ... Si présence de sérologie positive comme seule preuve , il ne faut pas conclure que le patient a eu le covid ?

Répondre (2)
Partager
Avatar de Diana Alessandro
Diana Alessandro
Apr 28, 2021

A ce jour on peut conclure qu'il a été en contact, bien sur.

Le hic est que le seuil de protection pas encore "défini".

C'est une affaire "internationale"

D'ailleurs aucune recommandation d'aucune société savante dans le monde qui fait entrer les sérologies dans l'équation vaccinale!

Répondre (1)
Partager
Avatar de Samuel Allemann
Samuel Allemann
Apr 29, 2021

Actuellement, il n'y a qu'en Suisse que la deuxième dose de vaccin n'est pas administrée après qu'une personne ait été malade. Toutefois, il existe certains pays où une maladie antérieure peut être confirmée par sérologie (par exemple, l'Islande et certains pays des Balkans).

Répondre
Partager
Avatar de Samuel Allemann
Samuel Allemann
Apr 28, 2021

Exactement. Si une personne a subi un test d'anticorps (à ses propres frais), pourquoi cela ne serait-il pas considéré comme une preuve qu'elle a eu la maladie ?

Répondre (1)
Partager
Avatar de Diana Alessandro
Diana Alessandro
Apr 28, 2021

Parce le seuil de protection, permettant de spéculer sur le degré de protection et la durée de protection (comme pour les autres sérologies vaccinales) n'est pas encore "défini". Il sera...mais pas à ce jour.

Répondre (1)
Partager
Avatar de Samuel Allemann
Samuel Allemann
Apr 29, 2021

Merci, ça je comprends. Néanmoins, le seuil de protection n'est pas non plus définie après un test PCR ou antigénique. Je suis tombé malade il y a 10 mois. Ma sérologie est positive. Je me fais toujours vacciner deux fois. Si j'avais fait un test PCR ou un test antigénique il y a 10 mois, je ne recevrais qu'une seule dose maintenant. Ça n'a pas de sens.

Répondre
Partager
Avatar de corina
corina
Apr 28, 2021

bonjour Alessandro, merci pour tes mises a jour pertinentes . Comment faire pour diffuser ce type d'info a large echelle (médias/portail pour les patients) afin d'éviter d'être innondés par des questions de ce type?

Répondre (1)
Partager
Avatar de Diana Alessandro
Diana Alessandro
Apr 28, 2021

Instructions à nos assistantes médicales, e-mails, réseaux sociaux, Newsletter, ....chaque intervention compte, notamment quand les recommandations changent mois par mois...

Répondre
Partager
© 2026 Diana Alessandro · ConfidentialitéConditionsAvis de collecte
Lancez votre SubstackObtenir l’appli
Substack: la plateforme pour la culture et les idées