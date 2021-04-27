A ce jour la valeur seuil des anticorps anti-spike comme seuil de protection après maladie n’est pas standardisée et ainsi pas de corrélât de protection pouvant determiner qui devrait recevoir 1 ou 2 doses, quand et si l’espacer, ni vérifier la réponse immunitaire après vaccination.
Ainsi “pas de sérologies” pour l’équation vaccinale.
A ce jour ces sérologies ne font que plomber les coûts de la stratégie de vaccination de masse.
Cette recommandation peut être sujette à changement, mais une fois une standardisation du corrélât du seuil de protection et des recommandations officielles (analyses coût-efficacité à considérer!)
En conclusion les variables à tenir compte pour la vaccination:
1) Patients non vulnérables et Covid+ : 1 dose dès 6 mois après la maladie
2) Patients vulnérables (sauf immunosupprimés) et Covid +: 1 dose dès 3 mois après la maladie
3) Patients immunosupprimés et Covid + : 2 doses dès 3 mois après la maladie
Définition des cas Covid +: PCR / test antigénique positif (pas sur la base d’une sérologie!)
Je ne comprends pas ... Si présence de sérologie positive comme seule preuve , il ne faut pas conclure que le patient a eu le covid ?
A ce jour on peut conclure qu'il a été en contact, bien sur.
Le hic est que le seuil de protection pas encore "défini".
C'est une affaire "internationale"
D'ailleurs aucune recommandation d'aucune société savante dans le monde qui fait entrer les sérologies dans l'équation vaccinale!
Actuellement, il n'y a qu'en Suisse que la deuxième dose de vaccin n'est pas administrée après qu'une personne ait été malade. Toutefois, il existe certains pays où une maladie antérieure peut être confirmée par sérologie (par exemple, l'Islande et certains pays des Balkans).
Exactement. Si une personne a subi un test d'anticorps (à ses propres frais), pourquoi cela ne serait-il pas considéré comme une preuve qu'elle a eu la maladie ?
Parce le seuil de protection, permettant de spéculer sur le degré de protection et la durée de protection (comme pour les autres sérologies vaccinales) n'est pas encore "défini". Il sera...mais pas à ce jour.
Merci, ça je comprends. Néanmoins, le seuil de protection n'est pas non plus définie après un test PCR ou antigénique. Je suis tombé malade il y a 10 mois. Ma sérologie est positive. Je me fais toujours vacciner deux fois. Si j'avais fait un test PCR ou un test antigénique il y a 10 mois, je ne recevrais qu'une seule dose maintenant. Ça n'a pas de sens.
bonjour Alessandro, merci pour tes mises a jour pertinentes . Comment faire pour diffuser ce type d'info a large echelle (médias/portail pour les patients) afin d'éviter d'être innondés par des questions de ce type?
Instructions à nos assistantes médicales, e-mails, réseaux sociaux, Newsletter, ....chaque intervention compte, notamment quand les recommandations changent mois par mois...
Les sérolgies anti-spikes ne rentrent pas (encore) dans l'équation vaccinale!
A ce jour la valeur seuil des anticorps anti-spike comme seuil de protection après maladie n’est pas standardisée et ainsi pas de corrélât de protection pouvant determiner qui devrait recevoir 1 ou 2 doses, quand et si l’espacer, ni vérifier la réponse immunitaire après vaccination.
Ainsi “pas de sérologies” pour l’équation vaccinale.
A ce jour ces sérologies ne font que plomber les coûts de la stratégie de vaccination de masse.
Cette recommandation peut être sujette à changement, mais une fois une standardisation du corrélât du seuil de protection et des recommandations officielles (analyses coût-efficacité à considérer!)
En conclusion les variables à tenir compte pour la vaccination:
1) Patients non vulnérables et Covid+ : 1 dose dès 6 mois après la maladie
2) Patients vulnérables (sauf immunosupprimés) et Covid +: 1 dose dès 3 mois après la maladie
3) Patients immunosupprimés et Covid + : 2 doses dès 3 mois après la maladie
Définition des cas Covid +: PCR / test antigénique positif (pas sur la base d’une sérologie!)
Je ne comprends pas ... Si présence de sérologie positive comme seule preuve , il ne faut pas conclure que le patient a eu le covid ?
A ce jour on peut conclure qu'il a été en contact, bien sur.
Le hic est que le seuil de protection pas encore "défini".
C'est une affaire "internationale"
D'ailleurs aucune recommandation d'aucune société savante dans le monde qui fait entrer les sérologies dans l'équation vaccinale!
Actuellement, il n'y a qu'en Suisse que la deuxième dose de vaccin n'est pas administrée après qu'une personne ait été malade. Toutefois, il existe certains pays où une maladie antérieure peut être confirmée par sérologie (par exemple, l'Islande et certains pays des Balkans).
Exactement. Si une personne a subi un test d'anticorps (à ses propres frais), pourquoi cela ne serait-il pas considéré comme une preuve qu'elle a eu la maladie ?
Parce le seuil de protection, permettant de spéculer sur le degré de protection et la durée de protection (comme pour les autres sérologies vaccinales) n'est pas encore "défini". Il sera...mais pas à ce jour.
Merci, ça je comprends. Néanmoins, le seuil de protection n'est pas non plus définie après un test PCR ou antigénique. Je suis tombé malade il y a 10 mois. Ma sérologie est positive. Je me fais toujours vacciner deux fois. Si j'avais fait un test PCR ou un test antigénique il y a 10 mois, je ne recevrais qu'une seule dose maintenant. Ça n'a pas de sens.
bonjour Alessandro, merci pour tes mises a jour pertinentes . Comment faire pour diffuser ce type d'info a large echelle (médias/portail pour les patients) afin d'éviter d'être innondés par des questions de ce type?
Instructions à nos assistantes médicales, e-mails, réseaux sociaux, Newsletter, ....chaque intervention compte, notamment quand les recommandations changent mois par mois...