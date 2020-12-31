Triste nouvelle de cette personne nonagénaire de Lucerne décédée après le vaccin Comirnaty® de Pfizer/BioNTech…pouvant laisser à penser que le vaccin soit la cause du décès.

N’oublions pas que temporalité n’est pas causalité, que se sont des observations à large échelle avec étalon qui permettent d’établir ou infirmer tout lien de causalité.

En effet on peut le formuler ainsi: le vaccin contre le SARS-CoV-2 offre uniquement une immunité contre la maladie à COVID-19 et pas contre tout le reste.