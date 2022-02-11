L'immunité naturelle contre SARS-CoV-2 protège contre les complications de la ré-infection!
Office fédéral de la santé publique OFSP Haute Autorité de Santé NHS England European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) il est primordial de publier les données nationales sur le risque d'hospitalisations/ complications chez les "infectés-non vaccinés" (avec immunité naturelle).
Les données du Centers for Disease Control and Prevention sont claires: l'immunité naturelle contre SARS-CoV-2 confère une excellente protection contre les hospitalisations et les décès!
Ces données changent le paradigme des recommandations vaccinales, qui doivent dorénavant être "individualisées"!