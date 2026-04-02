Quelques cas de méningocoque B en Angleterre.

Et soudain, une question revient en consultation :

“Qu’est-ce que vous en pensez, je devrais me faire vacciner, juste au cas où ?”

Pas parce que le risque a changé.

Mais parce qu’il est devenu imaginable.

Revenir aux faits

Un cluster de méningocoque B a été identifié dans la région de Canterbury, touchant principalement des jeunes adultes.

Les premiers cas semblent avoir émergé dans un contexte de contacts rapprochés en discothèque, avant de concerner plus largement des milieux étudiants. Il s’agit donc d’un foyer localisé, favorisé par des interactions étroites et répétées.

Il ne s’agit ni d’une épidémie nationale, ni d’une nouvelle souche circulant à large échelle en Europe.

En Suisse, les recommandations restent inchangées. La vaccination contre le méningocoque B- et ACWY- concerne principalement les enfants de 0 à 5 ans et les adolescents de 11 à 19 ans. Il n’y a pas d’indication à une vaccination systématique chez l’adulte sans facteur de risque, ni pour les voyageurs se rendant au Royaume-Uni.

Une maladie qui marque les esprits

Les infections invasives à méningocoque sont rares.

Mais elles ont une particularité : elles sont fulminantes.

En quelques heures, une jeune personne et en parfaite santé peut se retrouver en état critique.

La mortalité avoisine les 10%, et les séquelles peuvent être lourdes, parfois irréversibles.

Ce type de maladie ne laisse personne indifférent.

Elle ne s’installe pas, elle surgit.

Quand le risque devient imaginable

La plupart du temps, les maladies infectieuses restent abstraites.

On en parle, on les décrit, mais elles restent à distance.

Ici, le récit est différent.

Ce sont des jeunes.

En Europe.

Dans des contextes familiers, soirées, discothèques, vie étudiante.

Le risque devient soudainement plausible.

On peut s’y projeter.

Et à partir de ce moment-là, le seuil de tolérance au risque change.

Un basculement intéressant : de l’hésitation à la sur-adhésion

Dans mon travail autour de l’hésitation vaccinale, je suis souvent confronté à des patients qui doutent, questionnent, prennent du temps.

Mais dans ce contexte, on observe presque l’inverse.

Des patients qui, habituellement, discuteraient longuement l’indication d’un vaccin, souhaitent ici aller vite.

Vacciner “par précaution”.

“Juste au cas où”.

Ce n’est pas une incohérence.

C’est un déplacement du seuil décisionnel, bien décrit dans les travaux sur la perception du risque (Slovic, 1987).

Quand le risque est perçu comme lointain, nous cherchons à éviter une intervention.

Quand le risque devient tangible, nous cherchons à éviter l’incertitude.

Et parfois, le vaccin devient une réponse à cette incertitude.

Ce que cela nous apprend sur nos décisions

Nous aimons penser que nos décisions sont rationnelles, fondées sur des données.

En réalité, nous sommes profondément influencés par la manière dont un risque devient narrativement crédible.

Un risque abstrait appelle la prudence.

Un risque incarné appelle l’action.

Et souvent, ce ne sont pas les chiffres qui changent.

C’est l’histoire que nous nous racontons.

Le rôle du professionnel de la santé : accompagner plutôt que trancher

Face à ces demandes, la tentation est grande de simplifier.

Dire oui, pour rassurer.

Dire non, pour suivre les recommandations.

Mais la réalité est plus subtile.

Notre rôle n’est pas seulement de décider.

Il est d’accompagner la décision.

Cela implique une décision médicale partagée, où l’on prend le temps de poser les éléments :

oui, la maladie est grave

non, le risque individuel dans cette situation reste faible

oui, le vaccin existe

non, il n’est pas recommandé dans ce contexte

Puis d’explorer avec le patient ce qui motive sa demande :

la peur, le besoin de contrôle, l’expérience personnelle, ou simplement l’incertitude.

Ce n’est pas une discussion technique.

C’est une discussion humaine.

Conclusion

Ce que nous observons aujourd’hui n’est pas seulement une réaction à quelques cas de méningocoque.

C’est une illustration très concrète de la manière dont nous naviguons entre risque, incertitude et besoin de contrôle.

Le problème n’est pas que les patients aient peur.

La peur est légitime.

Le véritable enjeu est de ne pas transformer cette peur en décisions précipitées,

mais en décisions éclairées et partagées.