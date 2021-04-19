Epidémiologie

Poursuite de l'augmentation de l'activité épidémiologique et du taux de positivité. Augmentation des personnes hospitalisées. Toutes les données épidémiologiques sur https://www.covid19.admin.ch/fr/overview

1 ou 2 doses de vaccin pour les patient COVID +?



Changement des recommandations en Suisse (13.04.2021) https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/faq-gesundheitsfachpersonen.html (cliquer sur "Mise en oeuvre de la vaccination" cf. ACTUALISÉ)

Patients Covid + Délai minimale de la vaccination Nombre de doses

et NON VULNERABLES 6 1

et VULNERABLES 3 1

et IMMUNOSUPPRIMES 3 2

Est-ce que les patients complètement vaccinés (2 semaines après 1ère dose pour ceux à 1 dose et 2 semaines après la 2e dose pour les 2 doses) doivent continuer à porter le masque?

"Oui, absolument. Les règles d’hygiène et de conduite restent importantes pour se protéger soi-même et protéger les autres contre le coronavirus. Même si la vaccination protège contre une infection, la protection qu’elle offre contre la transmission du coronavirus doit encore être étudiée. Exception : Si vos patients ont reçu le vaccin complet, ils peuvent renoncer à respecter les distances et à porter le masque lors d’une rencontre privée avec d’autres personnes complètement vaccinées. Une personne est dite « complètement vaccinée » lorsqu’elle a reçu les deux doses et que 14 jours se sont déroulés depuis la deuxième injection." (NOTE personnelle: 14 jours après 1ere dose pour celles et ceux qui sont éligibles pour 1 dose de vaccin! Confirmation demandée auprès de OFSP) https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/faq-gesundheitsfachpersonen.html (sous Vaccins: types, efficacité, protection, ...)





Un dépistage n'est pas un diagnostic. Les autotests ne remplacent pas les test diagnostics.



On ne le dira jamais assez...notamment quand la confusion circule parmi certains professionnels de la santé qui prêchent le faux!

La stratégie des 5 autotests par personne et par mois est une stratégie de dépistage et non de diagnostic. Il faut promouvoir cette stratégie qui permets d'identifier des personnes positives pour SARS-CoV-2 et asymptomatiques. https://www.datarobot.com/ai-heroes/podcasts/applying-the-lessons-of-the-pandemic-to-public-health/

Covid Toes et absence d'anticorps anti-spike

lecture édifiante dans la Revue Médicale Suisse https://www.revmed.ch/RMS/2021/RMS-N-732/Orteils-Covid-expression-cutanee-d-une-resistance-innee-au-SARS-CoV-2

Un lien causal possible entre vaccin vectoriels (AstraZeneca et Johnson & Johnson) et trombocytopénie thrombotique