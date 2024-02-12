Question à Infovac; “Un patient de 66 ans qui a reçu il y 5 ans un Prevenar 13®, doit-il recevoir, une nouvelle dose de vaccin PCV?”

À partir de janvier 2024, une nouvelle recommandation de vaccination entre en vigueur concernant la vaccination contre les maladies invasives à pneumocoques.

Voici ce qu'il faut savoir :

Vaccination complémentaire pour les 65 ans et plus : Désormais, il est recommandé de se faire vacciner avec un vaccin antipneumococcique conjugué (PCV) en tant que vaccination complémentaire pour toutes les personnes âgées de 65+ ans. Cette recommandation s'ajoute à celles déjà existantes pour les personnes à risque de moins de 65 ans et pour la vaccination de base des enfants de moins de 5 ans, qui restent inchangées.

Aucune dose supplémentaire pour les personnes déjà vaccinées : Si vous avez déjà été vacciné à l'âge adulte avec un vaccin conjugué, aucune dose supplémentaire n'est actuellement recommandée.

Justification de la recommandation liée à l'âge : L'âge avancé constitue un facteur de risque indépendant pour les maladies invasives à pneumocoques telles que la septicémie, la méningite et les pneumonies à pneumocoques. Des études ont montré que la vaccination avec le PCV chez les personnes âgées de 65 ans et plus protège efficacement contre ces maladies.

Pour la prise en charge des coûts…il faut encore se creuser les méninges pour comprendre la logique de nos autorités:

Vaxneuvance®(PCV15) remboursé pour les 65+ ans : À partir de janvier 2024, l'assurance obligatoire des soins (AOS) garantit la prise en charge des coûts d'une dose de Vaxneuvance en tant que vaccination complémentaire pour toutes les personnes âgées de 65 ans et plus.

Prevenar 13® (PCV13) remboursé pour les 65+ ans avec facteurs de risque : Pour les personnes âgées de 65 ans et plus, le remboursement du Prevenar 13® est conditionné par la présence de facteurs de risque.

Pour plus d'informations et de détails sur cette recommandation consulter les ressources disponibles sur Infovac.