Un rappel pour l’organigramme vaccinal-graphique du Service du Médecin Cantonal de Genève, état 30.04.21- qui ne tient pas compte pas les sérologies!
Note: on attends les recommandations officielles pour l’éventuelle intégration des sérologies dans cette équation! Ainsi à ce jour, la règle générale est de ne pas effectuer les sérologies SARS-CoV-2 (pas de corrélât du taux protecteur)
Définition Covid+: PCR/test antigénique positif
Bonjour,
L'algorithme du Canton du Jura indique 2 doses pour les personnes > de 65 ans 3 mois après infection.
Sécurité supplémentaire pour couvrir encore plus la population?
Josefovski MC1 min ago
Bonjour
Étant dans cette situation , il semble qu’il est préférable de faire quand même la deuxième dose afin d’avoir une attestation vaccinale qui sera probablement utile dans le cadre de voyage , ce guide Line n’étant visiblement pas encore reconnu au niveau international
Pour le passeport vaccinal, dont la Conféfération va commnuniquer sous peu (fin mai?), tient en compte cet organigramme!
Qu’en pensez-vous? Merci beaucoup d’avance pour votre réponse, cette question m’étant également posée par mes clients de la pharmacie
Organigramme vaccinal pour patients Covid +
Un rappel pour l’organigramme vaccinal-graphique du Service du Médecin Cantonal de Genève, état 30.04.21- qui ne tient pas compte pas les sérologies!
Note: on attends les recommandations officielles pour l’éventuelle intégration des sérologies dans cette équation! Ainsi à ce jour, la règle générale est de ne pas effectuer les sérologies SARS-CoV-2 (pas de corrélât du taux protecteur)
Définition Covid+: PCR/test antigénique positif
Bonjour,
L'algorithme du Canton du Jura indique 2 doses pour les personnes > de 65 ans 3 mois après infection.
Sécurité supplémentaire pour couvrir encore plus la population?
Josefovski MC1 min ago
Bonjour
Étant dans cette situation , il semble qu’il est préférable de faire quand même la deuxième dose afin d’avoir une attestation vaccinale qui sera probablement utile dans le cadre de voyage , ce guide Line n’étant visiblement pas encore reconnu au niveau international
Pour le passeport vaccinal, dont la Conféfération va commnuniquer sous peu (fin mai?), tient en compte cet organigramme!
Qu’en pensez-vous? Merci beaucoup d’avance pour votre réponse, cette question m’étant également posée par mes clients de la pharmacie