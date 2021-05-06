EPIVACS

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4 Commentaires
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Steve Claude
Jun 21, 2021

Bonjour,

L'algorithme du Canton du Jura indique 2 doses pour les personnes > de 65 ans 3 mois après infection.

Sécurité supplémentaire pour couvrir encore plus la population?

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Avatar de Josefovski MC
Josefovski MC
May 6, 2021

Josefovski MC1 min ago

Bonjour

Étant dans cette situation , il semble qu’il est préférable de faire quand même la deuxième dose afin d’avoir une attestation vaccinale qui sera probablement utile dans le cadre de voyage , ce guide Line n’étant visiblement pas encore reconnu au niveau international

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Avatar de Diana Alessandro
Diana Alessandro
May 6, 2021

Pour le passeport vaccinal, dont la Conféfération va commnuniquer sous peu (fin mai?), tient en compte cet organigramme!

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Avatar de Josefovski MC
Josefovski MC
May 6, 2021

Qu’en pensez-vous? Merci beaucoup d’avance pour votre réponse, cette question m’étant également posée par mes clients de la pharmacie

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