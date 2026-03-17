Vous voulez vérifier une recommandation vaccinale.

Que faites-vous ?

Vous ouvrez votre navigateur, tapez le nom du vaccin… et tombez sur Swissmedicinfo / le Compendium. C’est logique.

C’est souvent le premier résultat qui apparaît. Mais il y a un problème.

Le Compendium n’est pas le référentiel vaccinal suisse!!

question

Le Compendium : un dossier d’enregistrement

Le Compendium et Swissmedicinfo contienent les informations professionnelles soumises par l’industrie pharmaceutique lors de l’enregistrement d’un médicament ou d’un vaccin auprès de Swissmedic.

C’est exactement la même chose que pour les médicaments.

Swissmedic est l’autorité suisse de régulation des médicaments et des vaccins.

Son rôle est d’évaluer si un produit peut être autorisé sur le marché suisse.

Pour cela, les experts de Swissmedic analysent :

la qualité pharmaceutique

la sécurité

l’efficacité

sur la base des données scientifiques fournies par l’industrie pharmaceutique.

Le cadre est donc réglementaire.

Autrement dit, Swissmedic répond à la question :

« Ce vaccin peut-il être mis sur le marché en Suisse ? »

Mais ce n’est pas la question centrale en santé publique.

La vraie question est :

« Comment devons-nous vacciner la population ? »

Et cette question est traitée ailleurs.

Les recommandations vaccinales en Suisse

En Suisse, les recommandations vaccinales sont élaborées par la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV).

Il s’agit d’une commission extraparlamentaire composée d’experts indépendants, exempts de conflits d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique.

Leur mission est d’analyser :

l’épidémiologie

les données scientifiques

l’immunologie

l’impact populationnel

le rapport bénéfice-risque en santé publique

sur cette base, la commission formule des recommandations vaccinales pour les différents groupes d’âge.

Ces recommandations sont ensuite publiées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un document officiel :

le Plan Vaccinal Suisse.

C’est le référentiel national pour la pratique vaccinale.

Et le remboursement ?

Une fois les recommandations établies, la décision de remboursement appartient aux autorités politiques.

En Suisse, c’est le Département fédéral de l’intérieur (DFI) -notre ministère de la santé- qui décide si une vaccination sera remboursée par l’assurance obligatoire des soins (AOS).

En résumé : qui fait quoi ?

Le système suisse fonctionne ainsi :

Industrie pharmaceutique

développe les vaccins Swissmedic

autorise la mise sur le marché Commission fédérale pour les vaccinations (CFV)

élabore les recommandations vaccinales Office fédéral de la santé publique (OFSP)

publie le Plan Vaccinal Suisse Département fédéral de l’intérieur (DFI)

décide du remboursement par l’assurance de base

Le message à retenir

Si vous cherchez une recommandation vaccinale en Suisse, il existe une seule référence.

Le Plan vaccinal suisse.

Pas le Compendium.

Pas Google.

Pas une notice d’enregistrement.

Le Compendium dit si un vaccin peut être commercialisé.

Le Plan Vaccinal Suisse dit comment vacciner la population.

Et pour toute recommandation vaccinale en Suisse, le réflexe devrait toujours être le même :

👉 ouvrir le Plan vaccinal suisse.

Et si vous avez besoin d’un expert en vaccinologie clinique ?

Même avec des recommandations claires, certaines situations restent complexes :

patients immunosupprimés

schémas vaccinaux incomplets

rattrapages vaccinaux

effets indésirables

vaccinations de voyageurs

situations cliniques particulières

Dans ces cas, les professionnels de la santé en Suisse peuvent s’adresser à Infovac.

Infovac est un réseau national d’experts en vaccinologie clinique, composé de médecins spécialistes (pédiatres, infectiologues, internistes).

La plateforme permet aux professionnels de la santé de poser des questions cliniques concrètes et d’obtenir des réponses d’experts fondées sur les recommandations suisses et la littérature scientifique.

C’est aujourd’hui l’un des outils les plus utiles pour la pratique vaccinale en Suisse.

👉 (Lien vers Infovac)