Faut-il vacciner contre la varicelle un enfant qui a « déjà fait la maladie » avant l’âge de 1 an ?

Bienvenue dans le Quiz vaccinologique d’été : 6 cas, 1 par semaine, tout l’été. Le principe est simple:un cas de tous les jours, quelques options, et surtout le raisonnement qui permet de trancher. Car en vaccinologie, la bonne réponse est rarement celle qu’on retient par cœur ; c’est celle qu’on sait justifier.

Pour ouvrir la série, une question aussi banale que piégeuse.

Le cas

Une jeune fille de 11 ans se présente pour la mise à jour de ses vaccins. En reprenant l’anamnèse, la maman est formelle : « La varicelle, elle l’a eue toute petite, vers 8 mois. » Le reste du carnet est à jour, l’enfant est en bonne santé.

Que feriez-vous ?

A. Rien : elle a fait la maladie, elle est immunisée à vie.

B. Une sérologie varicelle, et je décide ensuite.

C. Je propose la vaccination “comme si elle n’avait jamais eu la varicelle”.

D. Une seule dose « de sécurité », pour être tranquille.

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Le contexte

La question paraît anodine, mais elle revient sans cesse et pour cause : un antécédent de varicelle est spontanément considéré, par les parents comme par les soignants, comme une garantie d’immunité définitive. Après une varicelle contractée à l’âge « habituel » (petite enfance, âge scolaire), c’est effectivement le cas : l’infection laisse une immunité robuste et durable.

Mais la varicelle survenue dans la première année de vie est une exception. Les recommandations suisses sont explicites sur ce point : un tel antécédent ne doit pas être retenu comme preuve d’immunité, et l’on propose la vaccination comme si l’enfant était naïf.

Pourquoi cette prudence ? La réponse tient à 2 mécanismes vaccinologiques qui se conjuguent chez le nourrisson.

L’argument vaccinologique n°1 : les anticorps maternels

Pendant la grossesse, les IgG maternelles traversent le placenta et protègent le nouveau-né durant ses premiers mois de vie. C’est une bonne chose, sauf lorsque l’enfant rencontre le virus sauvage justement à cette période.

Ces anticorps maternels neutralisent partiellement le virus au moment de l’infection. La varicelle est alors souvent atténuée, moins expressive… mais l’exposition antigénique perçue par le système immunitaire de l’enfant est, elle aussi, amputée. Résultat : la réponse immunitaire par le nourrisson est plus faible et moins durable qu’elle ne l’aurait été à un âge plus avancé.

C’est exactement le même phénomène qui explique pourquoi le vaccin rougeole est peu efficace avant 9 mois : tant que les anticorps maternels sont présents, ils font écran et brident la réponse qu’il s’agisse du virus vaccinal ou du virus sauvage.

L’argument vaccinologique n°2 : l’immaturité immunitaire du nourrisson

Le second mécanisme est indépendant du 1er. Le système immunitaire de l’enfant de moins d’1 an est immature, en particulier l’immunité cellulaire (les lymphocytes T). Or c’est précisément cette immunité cellulaire qui assure le contrôle à long terme du virus varicelle-zona : maintien de la latence, prévention de la réactivation, protection contre une réinfection.

Une réponse cellulaire encore immature signifie donc une mémoire immunitaire de moins bonne qualité. Et c’est bien l’immunité cellulaire, non les anticorps, qui est le déterminant clé : ce sont les lymphocytes T qui gardent le virus latent sous contrôle. Une étude devenue référence l’illustre de façon frappante. Baba et coll. ont suivi, sur plusieurs décennies, 849 enfants d’une institution semi-fermée d’Osaka ayant fait la varicelle dans leurs premières années de vie. Le résultat est sans ambiguïté : neuf cas de zona sont survenus chez les enfants infectés durant leur première année de vie, contre aucun chez ceux qui avaient contracté la varicelle après l’âge de 1 an et le zona apparaissait d’autant plus tôt que l’infection avait été précoce.

Le point le plus parlant pour notre propos vient de la suite : au fil du suivi, ces enfants étaient réexposés au virus sauvage lors des épidémies communautaires. Ces réexpositions boostaient bien leurs anticorps… mais ne les protégeaient pas du zona. Autrement dit, entretenir le versant humoral ne suffit pas : ce qui manque après une varicelle précoce, c’est une immunité cellulaire correctement amorcée. D’où toute la logique de la vaccination — véritable stimulation de la réponse T, là où l’infection du nourrisson n’a laissé qu’une empreinte incomplète.

Cliniquement, cela se traduit par deux conséquences documentées après une varicelle précoce : un risque accru de 2e varicelle (l’immunité incomplète ne protège pas totalement d’une réinfection) et un risque accru de zona pédiatrique. Chez l’enfant immunocompétent, ces deux éventualités restent bénignes. Mais elles signalent bien que l’immunité laissée par une varicelle du nourrisson n’est pas celle, solide, d’une varicelle « classique ».

La réponse

La bonne réponse est C : proposer la vaccination comme si l’enfant était naïf.

Concrètement, on ne retient pas l’épisode précoce et on complète selon le schéma habituel à deux doses. Deux points rassurants pour la pratique :

Vacciner ne fait courir aucun risque même si une immunité existe déjà. Si des anticorps sont présents, ils neutraliseront simplement le virus vaccinal, sans effet indésirable particulier. C’est toute la logique du « dans le doute, on vaccine ».

Vacciner revient à booster le système immunitaire “à un enfant qui n’aurait, en réalité, reçu qu’un équivalent de primo-stimulation incomplète : l’idée est bien de booster une immunité imcomplète.

Et l’option B, la sérologie ? Elle n’est pas fausse et peut lever le doute si on le souhaite, mais elle n’est pas exigée par la recommandation : on peut vacciner directement.

À retenir

Une varicelle avant 1 an ne compte pas comme une preuve d’immunité. Anticorps maternels qui neutralisent partiellement le virus + immunité cellulaire immature = réponse faible et peu durable, avec un risque accru de seconde varicelle et de zona. On vaccine comme si l’enfant était naïf, sans risque, même si une immunité existe déjà.

Quiz vaccinologique d’été épisode 1/6. Rendez-vous la semaine prochaine pour le 2/6

Vous avez une question de vaccinologie du quotidien ? Elle inspirera peut-être un prochain épisode.