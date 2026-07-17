2e rendez-vous du Quiz vaccinologique d’été. Le principe, vous le connaissez maintenant : un cas de tous les jours, quelques options, et surtout le raisonnement qui permet de trancher.

La semaine passée on parlait de la varicelle chez le tout-petit. Cette fois on reste dans la même famille virale, mais on saute à l’autre bout de la vie.

Le cas

Une dame de 68 ans, en pleine forme, vient pour un contrôle. Au détour de la consultation, elle lâche : « Le zona, je l’ai déjà eu il y a trois ans, sur le thorax. Une horreur, mais c’est passé. Donc maintenant je suis tranquille, non ? »

Vous faites quoi ?

A. Rien : elle a fait son zona, elle est protégée pour la suite.

B. Une sérologie varicelle-zona, et je décide après.

C. Je propose la vaccination par Shingrix®, comme si elle n’avait jamais fait de zona.

D. J’attends de voir si elle en refait un 2e avant d’agir.

Prenez 30 secondes… et lisez la suite.

Le contexte

La phrase de la patiente repose sur une intuition qui, d’habitude, tient la route : quand on a fait une maladie infectieuse, on est protégé contre elle. Vrai pour la varicelle, la rougeole, les oreillons. Mais le zona, lui, ne joue pas à ce jeu-là. C’est même tout le contraire.

Premier point : le zona n’est pas une nouvelle infection. C’est une réactivation. Le virus varicelle-zona, une fois la varicelle passée, ne s’en va pas. Il reste tapi dans les ganglions nerveux, le long de la colonne, où il dort parfois pendant des décennies. Le jour où la surveillance immunitaire baisse la garde, il se réveille, remonte le long du nerf, et ressort sur la peau, sur une seule bande, un seul dermatome. C’est ça, le zona (voir le schéma).

Donc faire un zona ne « consomme » pas le virus. Il reste là, prêt à recommencer. Un antécédent de zona n’est pas une garantie contre les récidives : c’est plutôt le signe qu’un premier contrôle a lâché.

En Suisse, à peu près 1 personne sur 4 fera un zona dans sa vie, et le risque grimpe avec l’âge. La recommandation est claire : on vaccine par Shingrix® dès 65 ans, indépendamment du fait que la personne ait déjà fait un zona, ou même déjà été vaccinée par l’ancien vaccin vivant. L’antécédent de zona ne dispense pas de vacciner : au contraire, il devrait allumer une petite lampe.

Un mot sur le vaccin parce que ça a tout changé. Le Shingrix® est aujourd’hui le seul vaccin contre le zona recommandé et disponible en Suisse. L’ancien, le Zostavax®, était un vaccin vivant atténué - donc contre-indiqué chez les immunodéprimés, justement ceux qui font les zonas les plus méchants. Shingrix® est un vaccin inactivé. Un vaccin avec un haut profil de sécurité et efficace à plus de 90%. Voilà pourquoi la recommandation à tous les 65+ ans et à 50 ans en cas d’immunodéficience, et jusqu’à 18 ans quand celle-ci est sévère.

Reste la vraie question : pourquoi vacciner quelqu’un qui vient justement de faire un zona ? 2 arguments à avoir en tête.

Argument n°1 : la récidive, ça existe pour de vrai

Contrairement à ce qu’on croit souvent, un zona n’immunise pas contre l’épisode suivant. On peut en refaire et ce n’est pas rare. Le risque de récidive après un 1er épisode est comparable à celui d’une personne du même âge qui n’en a jamais fait.

La logique est la même que pour le 1er épisode : le zona sort quand l’immunité qui tenait le virus en laisse s’affaiblit. Or les raisons de ce premier réveil, l’âge qui avance, l’immunité qui décline,ne disparaissent pas après l’épisode. Le virus de la varicelle, lui, est toujours là. La patiente qui a fait un zona à 65 ans n’est pas « quitte » : elle a juste démontré que son contrôle du virus est devenu fragile.

C’est pour ça qu’attendre un 2e épisode (option D) n’a aucun sens. Ce serait laisser passer, les bras croisés, la fenêtre exacte où on sait que le risque est là.

Argument n°2 : ce que le vaccin remet en route, l’infection ne l’a pas fait

Et là, on retrouve le fil rouge de l’épisode 1 : l’immunité cellulaire.

Ce qui garde le virus varicelle-zona endormi, ce ne sont pas les anticorps, ce sont les lymphocytes T. Tant que cette réponse T reste solide, le virus dort. Quand elle décline (avec l’âge, ou sous immunosuppression), le virus se réveille : voilà le zona.

Le problème, c’est qu’un épisode de zona ne remet pas cette immunité T en état durablement. Il donne un petit rebond passager, puis ça retombe. Comme chez le nourrisson de l’épisode 1, l’infection ne laisse qu’une empreinte incomplète.

Le vaccin, lui, fait précisément ce que l’infection n’a pas su faire : il stimule spécifiquement et fortement la réponse cellulaire T, celle qui tient le virus sous contrôle. C’est le miroir exact de la semaine dernière, là on vaccinait le nourrisson parce que sa réponse T était encore immature ; ici on vaccine l’adulte parce que la sienne a décliné. Même déterminant clé, aux 2 extrémités de la vie.

Les grands essais de Shingrix® l’ont montré de façon spectaculaire : une efficacité supérieure à 90 % contre le zona (94 % dès 50 ans, 91 % dès 70 ans), et surtout qui dure, justement parce qu’elle s’appuie sur cette réponse cellulaire robuste, là où l’ancien vaccin vivant s’essoufflait vite. C’est, pour cet épisode, l’équivalent de l’étude Baba de la semaine dernière : la preuve que tout se joue sur le versant cellulaire, pas sur les anticorps.

La réponse

La bonne réponse est C : on propose la vaccination par Shingrix®, comme si elle n’avait jamais fait de zona.

Concrètement, on ne retient pas l’antécédent, ni comme contre-indication, ni comme dispense. On vaccine selon le schéma habituel : 2 doses, à (1 à) 2 mois d’intervalle, remboursé par l’assurance de base. Deux points pour la pratique :

L’antécédent de zona n’est pas un obstacle, et il n’y a pas vraiment de délai formel à respecter. En pratique, on attend simplement que l’épisode soit guéri, la fin des lésions, et si elles surviennent, des névralgies post-zostériennes.

Concrètement, Infovac recommande en général de vacciner 6 à 12 mois après l’épisode, une fois la patiente rétablie et sans complication. Pourquoi cette fenêtre ? Parce qu’il est rare qu’un nouvel épisode survienne juste après le précédent dans les mois qui suivent, le petit rebond immunitaire dont on parlait plus haut protège transitoirement. Mais ce n’est pas une règle gravée dans le marbre : dès la fin des lésions, la vaccination est possible. Le délai de 6–12 mois est un repère pragmatique, pas une contre-indication temporaire.

Et attention : le vaccin ne sert ni à traiter un zona en cours, ni à soigner les douleurs post-zostériennes. C’est de la prévention, point. Sa place, c’est chez la personne qui va bien, pas au sortir de la crise.

L’option B, la sérologie ? Inutile ici. On n’a pas besoin de tester l’immunité varicelle-zona avant de vacciner contre le zona : la quasi-totalité des adultes ont fait la varicelle et portent le virus latent. La recommandation ne demande aucune sérologie préalable.

À retenir

Un antécédent de zona ne protège pas contre les récidives, il signale au contraire une immunité cellulaire qui a déjà lâché une fois. Le zona est une réactivation, pas une nouvelle infection : le virus reste tapi dans le ganglion, prêt à repartir. On vaccine par Shingrix® (seul vaccin zona disponible en Suisse, vaccin inactivé, donc utilisable chez l’immunodéprimé), indépendamment d’un antécédent de zona, une fois l’épisode aigu guéri (en pratique, Infovac propose d’attendre 6 à 12 mois après le zona, le temps que la personne soit rétablie sans complication). Le vaccin relance la réponse cellulaire T que ni l’âge ni l’infection n’entretiennent, le même déterminant qu’à l’épisode 1, à l’autre bout de la vie.

Rendez-vous la semaine prochaine pour le Quiz vaccinologique le 3/6.

Vous avez une question de vaccinologie du quotidien ? Elle inspirera peut-être un prochain épisode😉