3e rendez-vous du Quiz vaccinologique d’été. Le principe vous le connaissez maintenant : un cas de tous les jours, quelques options, et surtout le raisonnement qui permet de trancher.

Après la varicelle du tout-petit et le zona du senior, on quitte la famille varicelle-zona pour un autre virus, celui que nous refilent les tiques.

La vignette

Une dame de 68 ans, qui aime les marches dans la nature et les forêts, vient pour un contrôle avant l’été. Il vous dit : « La FSME ? oui oui je suis vaccinée, j’ai fait 1 dose il y a 3 ans. » Vous ouvrez le carnet : effectivement, 1 seule dose de vaccin FSME, il y a 3 ans. Rien avant, rien après.

Vous faites quoi ?

A. 1 dose il y a 3 ans ça ne compte plus, je recommence toute la primovaccination depuis le début.

B. Je reprends là où on s’est arrêté et je complète les doses qui manquent.

C. Rien : 1 dose c’est déjà ça, il est protégé.

D. Une sérologie pour voir s’il a des anticorps, et je déciderai après.

Prenez 30 secondes… et lisez la suite.

Premier point : toute dose compte, on ne recommence JAMAIS de zéro

La bonne réponse c’est B.

C’est peut-être le principe le plus rassurant de toute la vaccinologie de rattrapage, et je le répète à longueur de journée : une dose reçue, c’est une dose acquise. Peu importe le temps passé depuis. Le système immunitaire, lui, n’a pas oublié : il a gardé une trace, un début de mémoire. Donc on ne repart jamais à zéro. On reprend le schéma là où il s’est arrêté, et on complète. Point.

Notre patient a reçu 1 dose ; la primovaccination FSME en compte 3. Il lui reste donc 2 doses pour compléter. Pas 3. Et surtout pas « tout depuis le début ».

Recommencer de zéro (option A), c’est piquer les gens pour rien, une dose inutile, un coût inutile. Et l’option C, « bah 1 dose c’est déjà ça », c’est l’erreur inverse : avec 1 seule dose notre marcheur n’est PAS protégé. Les 2 premières doses donnent une protection limitée et qui dure peu (env. 1 année) ; c’est la 3e qui installe la protection durable en “imprimant la mémoire immunitaire”. Donc 1 dose isolée il y a 3 ans… autant dire presque rien aujourd’hui.

On complète. 2e dose maintenant, 3e dose selon le vaccin utilisé (5 à 12 mois après), et voilà notre monsieur correctement (primo)vacciné.

Deuxième point : et le prochain rappel, c’est quand ? (là ça devient intéressant)

En Suisse la réponse officielle est claire : 1 rappel tous les 10 ans, tant que la personne reste exposée aux tiques. Et ça pour tout le monde -l’OFSP ne raccourcit pas l’intervalle avec l’âge. Notre monsieur de 68 ans est logé à la même enseigne qu’un jeune de 30 ans. Prochain rappel dans 10 ans.

Sauf que si on regarde chez nos voisins, on voit autre chose. L’Autriche et l’Allemagne, elles, raccourcissent l’intervalle chez les seniors : en Autriche par exemple, rappel tous les 5 ans jusqu’à 60 ans, puis tous les 3 ans après 60 ans [1]. Pourquoi cette différence ? C’est là que ça devient un joli cas d’école, et j’aimerais partager une réflexion de méthode plutôt qu’un avis.

Anticorps, incidence, et ce qui fonde vraiment une recommandation

Le raccourcissement chez le senior part d’une observation solide : la réponse en anticorps au vaccin FSME décline avec l’âge, et ça commence tôt dès la cinquantaine, le groupe des 50-59 ans répond déjà aussi faiblement que les 60+ ans (Weinberger et coll., 2010 [2]). Le raisonnement est intuitif : moins d’anticorps → protection qui s’érode plus vite → rapprochons les rappels. Difficile de le reprocher, c’est prudent.

Mais il y a un point de méthode que je trouve important de rappeler : les anticorps ne sont qu’un marqueur de substitution (un surrogate). L’immunologie nous rappelle sans cesse que la protection ne se résume pas au titre d’anticorps circulants : il y a la mémoire immunitaire, les cellules B et T mémoires, capables de se réveiller vite en cas de rencontre avec le virus. Un titre qui baisse ne veut pas forcément dire une protection qui s’effondre. Le taux d’anticorps est un indicateur, précieux, à suivre, mais ce n’est pas la protection elle-même.

Alors quel est le vrai juge ? À mon sens, ce n’est pas la courbe des anticorps, c’est l’incidence de la maladie/complications chez les personnes vaccinées. La vraie question, ce n’est pas « les anticorps baissent-ils après 60 ans ? » (la réponse est oui). C’est : « combien de personnes de 60, 70 ans, correctement vaccinées et sous régime de rappel à 10 ans, font réellement une FSME ? » Et ça, seules les études de terrain, les vraies études real-world, épidémiologiques peuvent nous le dire.

Et justement, qu’est-ce qu’elles disent ? Plutôt du rassurant. Les grandes études d’efficacité vaccinale en vie réelle montrent une efficacité qui reste élevée chez les seniors, même quand le dernier rappel remonte à loin. En Allemagne et en Lettonie (Erber et coll., 2022 [3]), pour ≥3 doses avec dernière dose jusqu’à 10 ans en arrière, l’efficacité tournait autour de 95 % chez les ≥65 ans, et un retard de rappel au-delà de l’intervalle recommandé ne s’accompagnait pas d’une chute significative de protection. Une autre étude allemande (Nygren et coll., 2022 [4]) retrouve une efficacité de 96,6 % pour ≥3 doses, qui restait à 88,6 % même quand la dernière dose remontait à plus de 10 ans. Autrement dit : le déclin sérologique observé au labo ne se traduit pas mécaniquement par une flambée de cas chez les vaccinés âgés sur le terrain. C’est cohérent avec une protection qui repose aussi sur la mémoire immunitaire, pas seulement sur les anticorps du moment.

Faut-il pour autant conclure que 10 ans est « la » bonne réponse partout ? Non, et c’est là qu’il faut rester humble. Certaines données invitent à la nuance : une étude suédoise menée sur les cas de la région de Stockholm (Hansson et coll., 2020 [5]) a montré que, parmi les rares échecs vaccinaux, les seniors et les personnes avec comorbidités immunitaires étaient sur-représentés (âge médian 62 ans), 81 % au-delà de 50 ans. C’est en partie sur cette base que la Suède a ajouté une dose de primovaccination chez les ≥60 ans. À l’inverse, une autre analyse (Steffens et coll./Pfizer, 2021 [6]) souligne que cette sur-représentation des seniors parmi les échecs suédois pourrait s’expliquer par des différences de couverture vaccinale, de comportement, de comorbidités et de pratiques diagnostiques, et conclut qu’il n’y a pas de rationnel scientifique clair pour une dose de primovaccination supplémentaire dès 50 ans. Les données ne pointent donc pas toutes exactement dans le même sens, et les contextes (endémicité, couverture, diagnostic) varient d’un pays à l’autre.

Ce que je retiens, et que je soumets à réflexion plutôt que comme une vérité : une recommandation devrait se fonder d’abord sur ce que fait la maladie dans la population vaccinée, pas seulement sur ce que font les anticorps dans un tube. Le surrogate est un signal à surveiller ; l’incidence est le juge. Et sur ce terrain-là, les données actuelles rendent l’intervalle suisse de 10 ans tout à fait défendable, sans pour autant disqualifier le choix, également légitime, de nos voisins d’être plus prudents avec l’âge. 2 stratégies raisonnables, 2 façons de lire des données qui ne tranchent pas encore complètement.

La réponse

La bonne réponse c’est B : on ne recommence pas de zéro, on complète les 2 doses qui manquent. Puis, en Suisse, on programme le rappel à 10 ans, comme le recommande l’OFSP, quel que soit l’âge.

2 nuances quand même pour la pratique :

Chez une personne âgée, immunodéprimée, ou quand on veut vraiment être sûr du résultat, une sérologie (option D) après la primovaccination n’est pas idiote. Ce n’est pas exigé par la reco générale, mais la notice elle-même prévoit, chez l’immunodéprimé, de doser les anticorps après la 2e dose et d’en rajouter une si la réponse est insuffisante. Dans les situations à risque de mauvaise réponse, c’est une option tout à fait raisonnable.

Et gardons la tête froide : qu’une personne vaccinée fasse quand même une FSME ne prouve pas, à soi seul, que l’intervalle de 10 ans est trop long. Aucun vaccin n’est efficace à 100 %, des échecs il y en a même avec un schéma parfaitement à jour, et un cas isolé ne tranche jamais un débat épidémiologique. C’est toute la différence entre une anecdote et une donnée et c’est bien pour ça qu’on regarde les études de population plutôt que les histoires individuelles.

À retenir

Toute dose compte : on ne recommence jamais une primovaccination de zéro, on complète là où ça s’est arrêté (ici 1 dose faite → 2 doses restantes). Une primovaccination incomplète ne protège pas au dela de 1 année : c’est la 3e dose qui installe la protection durable. Pour le rappel, la Suisse recommande 10 ans, à tout âge ; l’Autriche et l’Allemagne raccourcissent après 60 ans, sur la base du déclin des anticorps. Le point de fond à méditer : les anticorps sont un marqueur de substitution, pas la protection elle-même, le vrai déterminant d’une reco, c’est l’incidence de la maladie chez les vaccinés, et là, les études real-world montrent une protection qui tient bien chez les seniors.

Un rappel utile que l’immunologie et l’épidémiologie doivent se lire ensemble!

En bref que fait l’encéphalite à tique (FSME) ?

• Infections asymptomatiques : majorité des cas

• Forme neuro-invasive (méningite / méningo-encéphalite / myélite) : minorité des infections symptomatiques

• Séquelles à long terme : jusqu'à ~⅓ des formes hospitalisées

• Létalité (Europe centrale) : < 1–2 %

• Traitement spécifique : aucun — prise en charge symptomatique



Rendez-vous la semaine prochaine pour Quiz vaccinologique d’été 4/6.

Vous avez une question de vaccinologie du quotidien ? Elle inspirera peut-être un prochain épisode.

Références

[1] ECDC Vaccine Scheduler. Tick-borne encephalitis: recommended vaccinations — Austria. European Centre for Disease Prevention and Control (mise à jour 2026).

[2] Weinberger B, Keller M, Fischer KH, et al. Decreased antibody titers and booster responses in tick-borne encephalitis vaccinees aged 50–90 years. Vaccine. 2010;28(20):3511-3515.

[3] Erber W, Khan F, Zavadska D, et al. Effectiveness of TBE vaccination in southern Germany and Latvia. Vaccine. 2022;40(5):819-825.

[4] Nygren TM, Pilic A, Böhmer MM, et al. Tick-borne encephalitis vaccine effectiveness and barriers to vaccination in Germany. Sci Rep. 2022;12:11706.

[5] Hansson KE, Rosdahl A, Insulander M, et al. Tick-borne Encephalitis Vaccine Failures: A 10-year Retrospective Study Supporting the Rationale for Adding an Extra Priming Dose in Individuals Starting at Age 50 Years. Clin Infect Dis. 2020;70(2):245-251.

[6] Schmitt HJ, Yan QI, Jodar L, et al. TBE Vaccination Breakthrough Cases — Does Age Matter? Vaccines (Basel). 2021;9(8):841.