4e rendez-vous du Quiz vaccinologique d’été. Toujours la même règle du jeu, un cas de tous les jours, quelques options, et le raisonnement qui permet de trancher.

Cette semaine, on change complètement de registre. Après la varicelle, le zona et les tiques, on s’attaque à un moment de la vie où la vaccination joue gros et où, pourtant, on passe souvent à côté de la meilleure fenêtre. La grossesse. Ou plutôt : avant, pendant, et après.

Le cas

Une femme de 31 ans vient vous voir. Elle est en bonne santé, et elle vous annonce qu’elle et son compagnon aimeraient un enfant, « d’ici quelques mois si tout va bien ». Elle vous demande, un peu au passage : « Au fait, niveau vaccins, il y a quelque chose à faire ? »

Le réflexe naturel serait de répondre « on verra une fois enceinte ». Mais ce serait rater la meilleure occasion. Alors, vous proposez quoi en premier ?

A. Rien pour l’instant, on s’occupera des vaccins quand elle sera enceinte.

B. Je vérifie tout de suite son statut ROR, varicelle et hépatite B, et je complète si besoin maintenant, avant la grossesse.

C. Je lui fais sa dose de coqueluche tout de suite, comme ça c’est fait.

D. Une sérologie complète pour tout contrôler avant de décider quoi que ce soit.

Prenez 30 secondes… et lisez la suite.

La bonne réponse : B et voilà pourquoi le « avant » est capital

La bonne réponse c’est B.

La période préconceptionnelle, c’est LA fenêtre en or, et c’est justement celle qu’on sous-exploite le plus. Pourquoi elle est si précieuse ? À cause d’une contrainte simple : certains vaccins qu’on voudrait idéalement à jour pendant la grossesse sont des vaccins vivants atténués- le ROR (rougeole-oreillons-rubéole) et la varicelle et ceux-là sont contre-indiqués pendant la grossesse, par principe de précaution.

Or ce sont précisément des infections qui peuvent faire des dégâts pendant une grossesse, pour la mère comme pour le fœtus. Donc si on attend qu’elle soit enceinte, c’est trop tard : on ne pourra plus les rattraper avant l’accouchement. D’où la logique : on regarde AVANT, tant qu’on peut encore agir.

Concrètement, chez notre patiente, on vérifie :

ROR: 2 doses documentées dans le carnet ? Alors c’est réglé, elle est considérée comme bien protégée, et pas besoin de sérologie. Ce point mérite qu’on insiste, parce qu’il est souvent mal appliqué: un message tout particulièrement pour les gynécologues : quand 2 doses de ROR sont certifiées dans le carnet, la corrélation avec la protection est tellement élevée qu’il est inutile de doser la rougeole et la rubéole. On ne “sérologie” pas ce qu’une vaccination documentée atteste déjà.

Une nuance immunologique intéressante au passage : parmi les 3 valences du ROR, la rougeole et la rubéole ont un corrélat de protection sérologique fiable. Un taux de IgG positive pour ces deux-là signe bien une immunité. Ce n’est pas le cas pour les oreillons, où il n’existe pas de corrélat de protection sérologique établi (une sérologie oreillons ne veut donc pas dire grand-chose). Mais justement : puisque 2 doses documentées suffisent à attester la protection, on n’a besoin de sérologie pour aucune des 3. La sérologie rougeole/rubéole, on la garde pour les situations où le statut vaccinal est inconnu, incomplet ou mal documenté et là, une IgG positive pour la rougeole et la rubéole confirme l’immunité.

Si le carnet est incomplet ou introuvable, on complète.

Varicelle: une anamnèse fiable de varicelle (elle l’a faite enfant), ou 2 doses de vaccin, ou une sérologie positive : n’importe lequel des 3 documente l’immunité. Sinon, on vaccine (2 doses à 4-6 semaines de distance).

Hépatite B: on jette un œil au statut. Si l’immunisation est absente ou incomplète, c’est le bon moment pour la proposer, histoire de limiter le risque de transmission au bébé plus tard.

Et la vaccination contre la coqueluche ? On ne la fait pas maintenant. Sa place, c’est pendant la grossesse (on y revient plus bas). Mais autant en informer déjà le couple à ce stade : « il y aura aussi un rappel coqueluche à faire au 2e trimestre, pour protéger le bébé ». Anticiper l’information, sans anticiper le geste.

Petit point pratique qui compte : après un vaccin vivant (ROR, varicelle), on recommande d’attendre environ un cycle avant de se lancer dans la conception. Rien de dramatique, mais c’est une raison de plus pour ne pas s’y prendre au dernier moment.

Et l’option D, « sérologie complète pour tout » ? Non. Quand la vaccination ROR est documentée (2 doses), la sérologie n’apporte rien: 2 doses = protection durable, point. On ne va pas piquer et dépenser pour confirmer ce qu’on sait déjà. La sérologie, on la garde pour les situations où le statut est vraiment inconnu ou douteux.

Bon. Elle est à jour, elle attend un cycle, elle tombe enceinte. On fait quoi maintenant ?

Pendant la grossesse : là, on protège 2 personnes

Le changement de logique est total. Pendant la grossesse, les vaccins vivants sont hors-jeu, mais les vaccins inactivés, eux, sont non seulement sûrs mais recommandés. Et l’objectif devient double : protéger la mère, ET protéger le futur nouveau-né grâce aux anticorps qui passent le placenta.

C’est ce fameux transfert transplacentaire d’anticorps et c’est un joli clin d’œil au tout premier épisode de la série. Souvenons-nous : chez le nourrisson qui fait la varicelle, les anticorps maternels bridaient sa réponse immunitaire. Ici, c’est exactement le même mécanisme, mais retourné à notre avantage : on fabrique volontairement ces anticorps maternels pour couvrir le trou des premières semaines de vie, quand le bébé ne peut pas encore se défendre seul.

Trois (voire quatre) vaccins pendant la grossesse :

Coqueluche (dTpa-IPV): une dose à chaque grossesse, idéalement au 2e trimestre, quelle que soit la date de la dernière dose. Oui, à chaque grossesse, même rapprochée, même si elle a été vaccinée récemment. Parce qu’on ne protège pas la mère ici : on recharge le stock d’anticorps pour ce bébé-ci. Les données sont massives : l’étude d’Amirthalingam (Lancet 2014) a montré plus de 90 % de réduction des formes sévères chez les nourrissons de moins de 6 mois. Et un point rassurant : ce n’est presque jamais « trop tard », l’efficacité tient même quand on vaccine jusqu’à environ 7 jours avant l’accouchement.

Et un petit conseil pratique, spécialement pour les gynécologues : le meilleur moment pour ne pas oublier cette vaccination ? Juste après l’échographie morphologique des 20 semaines. Ça tombe pile dans la fenêtre du 2e trimestre, c’est un rendez-vous qu’on ne rate jamais et surtout, vacciner après l’écho permet d’éviter toute coïncidence temporelle malheureuse entre le geste vaccinal et la découverte éventuelle d’une malformation à l’échographie. Une façon simple de protéger à la fois le bébé… et la relation de confiance.

Grippe: à tout moment de la grossesse pendant la saison. La grossesse augmente le risque de complications respiratoires de la grippe, et en bonus, ça réduit les hospitalisations du nourrisson pour grippe dans ses premiers mois.

COVID-19: au 2e ou 3e trimestre selon la situation épidémiologique, surtout chez les femmes à facteurs de risque.

VRS: la vraie nouveauté depuis l’automne 2025. Vaccination maternelle entre 32 et 36 semaines, environ 80 % d’efficacité contre les formes sévères du nourrisson. Alternative équivalente : les anticorps monoclonaux donnés au bébé juste après la naissance. Et un point pratique à retenir : si la mère a été vaccinée contre le VRS pendant la grossesse, le nourrisson n’a pas besoin des anticorps monoclonaux en plus.

Après la naissance : on complète ce qu’on n’a pas pu faire

Le post-partum, ce n’est pas la fin de l’histoire, c’est la session de rattrapage.

Tous les vaccins qu’on n’a pas pu faire pendant la grossesse, y compris les vivants (ROR, varicelle), on peut les donner maintenant. Et -point important pour rassurer- l’allaitement n’est PAS une contre-indication, même pour les vaccins vivants. La seule exception, c’est la fièvre jaune, qu’on évite par précaution chez la femme qui allaite quand c’est possible.

Et si la coqueluche n’a pas pu être faite pendant la grossesse ? On la fait dès que possible après l’accouchement. C’est moins efficace pour le bébé qu’en anténatal (autour de 40 % contre plus de 90 %), mais ça reste nettement mieux que rien, et ça entre dans la logique du cocooning : on vaccine les proches pour former une bulle de protection autour du nourrisson.

Et pendant qu’on y est : la peur du vaccin vivant « par accident »

Une question qui revient tout le temps, et qui angoisse : « J’ai reçu un ROR sans savoir que j’étais enceinte. C’est grave ? »

Réponse claire : non. Le vaccin vivant est contre-indiqué pendant la grossesse par principe de précaution théorique -plausibilité biologique de réplication virale- mais des décennies de pharmacovigilance montrent qu’une administration par inadvertance (un ROR reçu en début de grossesse non encore connue, par exemple) n’augmente pas les malformations ni les complications fœtales. Ça ne constitue donc jamais une indication à interrompre une grossesse, ni même à faire un suivi particulier. C’est un message qui rassure, et il faut savoir le donner.

La réponse

La bonne réponse au cas, c’était B : on profite de la fenêtre préconceptionnelle pour vérifier et compléter ROR, varicelle et hépatite B parce que ce sont les seuls qu’on ne pourra plus rattraper une fois la grossesse commencée.

Le fil directeur, si nous devrions retenir qu’une chose : le bon vaccin dépend du bon moment. Les vivants, c’est avant ou après. Les inactivés, c’est pendant. Et toute la stratégie « pendant » vise un seul but : fabriquer des anticorps maternels qui passeront le placenta pour couvrir le bébé pendant ses premières semaines, le temps qu’il puisse se défendre lui-même.

À retenir

Avant la grossesse : on vérifie ROR, varicelle, hépatite B, les vivants sont contre-indiqués pendant, donc c’est maintenant ou jamais (attendre ~1 cycle après un vaccin vivant avant de concevoir). 2 doses de ROR certifiées = pas de sérologie rougeole/rubéole (et pas de corrélat sérologique pour les oreillons). Pendant : dTpa(IPV) à chaque grossesse (2e trimestre, idéalement juste après l’écho des 20 SA ; protège le bébé via les anticorps transplacentaires : >90 % de réduction des formes sévères), + grippe, + COVID selon la saison, + VRS entre 32 et 36 semaines. Jamais « trop tard » pour la coqueluche : efficace jusqu’à ~7 jours avant le terme. Après : rattrapage des vivants (l’allaitement n’est pas une contre-indication, sauf fièvre jaune), coqueluche post-partum si pas faite, cocooning. Et un vaccin vivant reçu par inadvertance pendant la grossesse ne justifie jamais une interruption ni un suivi particulier.

Quiz vaccinologique d’été, épisode 4/6. Rendez-vous la semaine prochaine pour le 5/6.

Vous avez une question de vaccinologie du quotidien ? Elle inspirera peut-être un prochain épisode.

Références

Amirthalingam G, Andrews N, Campbell H, et al. Effectiveness of maternal pertussis vaccination in England: an observational study. The Lancet. 2014;384(9953):1521-1528.

Munoz FM. Safety of influenza vaccination during pregnancy. Pediatric Annals. 2018;47(3):e109-e114.

Office fédéral de la santé publique. Plan de vaccination suisse 2026. www.bag.admin.ch

Diana A. Vaccination avant, pendant et après la grossesse : une mise à jour. Obstetrica. 2026;3:48-52.