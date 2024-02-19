La Commission Fédérale pour les Vaccins/OFSP recommande depuis janvier 2024 la couverture vaccinale contre les rotavirus.

Le rotavirus est la principale cause de diarrhées aiguës chez les enfants de moins de 2 ans. Les données sur l'efficacité du vaccin et la baisse de son prix en Suisse ont conduit à cette recommandation.

La vaccination est désormais encouragée pour protéger les enfants contre cette maladie courante.

Le vaccin Rotarix® est administré par voie orale, indépendamment de la prise de nourriture, de boisson ou de lait maternel. La vaccination avec le vaccin Rotarix® (RV1) autorisé en Suisse comprend deux doses, administrées à 2 et 4 mois.

La première dose peut être administrée à partir de 6 semaines et au plus tard à 15 semaines et 6 jours), l’intervalle minimal entre les deux doses est de 4 semaines, et la deuxième dose doit être administrée au plus tard à 23 semaines et 6 jours. Le Rotarix® est contre-indiqué en Suisse après la 24e semaine.

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