Chères et chers collègues,

nous sommes plusieurs à proposer des sérologies pré-vaccinales à titre individuel à nos patient.e.s / parents indécis.e.s

Sur mon collectif d’un suivi actif de 43 patients indécis, 90% ont opté pour le vaccin devant une sérologie pré-vaccinale SARS-CoV-2 négative.

J’aimerais collecter les données du terrain et éventuellement envisager une publication de ce sondage.

Si vous proposez des sérologies pré-vaccinales à vos patient.e.s, merci de participer au sondage de 3 minutes sur le lien ou en captant le QR code

Cordialement,

Alessandro DIANA