Swissmedic approuve et enregistre le vaccin Moderna.
Excellente nouvelle, mais ne baissons pas la garde!
Les effets tangibles de la vaccination se feront ressentir qu’à partir de la 2ème moitié de 2021.
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/zulassung-covid-19-impfstoff-moderna.html
Swissmedic approuve et enregistre un 2e vaccin contre le Covid
Swissmedic approuve et enregistre le vaccin Moderna.
Excellente nouvelle, mais ne baissons pas la garde!
Les effets tangibles de la vaccination se feront ressentir qu’à partir de la 2ème moitié de 2021.
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/zulassung-covid-19-impfstoff-moderna.html