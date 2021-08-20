The equation is simple and accessible to everyone with a calculator!

R0= contagiousness rate of 1 sick person in contact with 100 people

So after 10 cycles of transmission in a non-immune population:

the pre-Alpha (D614G) and Alpha variants with R0=2.5 cause 10'000 infections (9'537) the Delta variant with an R0= 6 causes 60 million infections (60'466'176)

L’équation est simple et accessible à tout le monde avec une calculatrice!

R0= taux de contagiosité de 1 personne malade en contact avec 100 personnes

Ainsi après 10 cycles de transmission dans une population non-immune: