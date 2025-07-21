Le 13 juillet 2025, un enfant est mort de la rougeole à Liverpool, au Royaume-Uni. Oui, en 2025. Et non, ce n’était pas dans un pays sans accès aux vaccins.

L’enfant, hospitalisé à l’Alder Hey Children’s Hospital, n’était pas protégé contre la rougeole, dans une région où la couverture vaccinale ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole) a chuté à 73 %. Pour rappel, le seuil nécessaire pour stopper la circulation du virus est de 95 %.

Ce décès tragique est le symptôme d’un double échec : celui de la vaccination individuelle et celui de la protection collective.

📉 Pourquoi la rougeole revient-elle ?

La rougeole est l’une des maladies infectieuses les plus contagieuses au monde. Une seule personne infectée peut en contaminer jusqu’à 18 autres. Grâce au vaccin, l’Europe avait considérablement réduit les cas… jusqu’à ce que la confiance vacille!

📌 Le Royaume-Uni compte déjà plus de 500 cas en 2025.

📌 Les hospitalisations d’enfants se multiplient.

📌 Les décès réapparaissent.

⚠️ La rougeole, ce n’est pas “une maladie bénigne”

On l’oublie trop souvent : la rougeole tue.

Jusqu’à 1 personne sur 1’000 infectés meurt de ses complications (encéphalite, pneumonie…).

Il n’existe pas de traitement spécifique contre la rougeole. Aucun antiviral magique. Le seul vrai bouclier, c’est la vaccination.

Alors posons la question autrement :

🎰 Si vous aviez 1 chance sur 1’000 de gagner au loto, dirions-nous que c’est beaucoup… ou trop peu pour espérer le gros lot ?

Quand il s’agit de notre enfant, pouvons-nous vraiment nous permettre de jouer cette probabilité ?

🧠 Le virus de la désinformation

Ce retour de la rougeole n’est pas seulement épidémiologique. Il est alimenté par la désinformation, relayée massivement sur les réseaux sociaux, et parfois même amplifiée par certaines figures politiques.

🔻 Lorsque des responsables publics affirment que certains vaccins seraient "dangereux", ou qu’il faudrait "espacer les doses" sans fondement scientifique, ils ne défendent pas une liberté d’opinion, mais contribuent à brouiller les repères de la population.

Avec tout le respect que je dois à certains élus, la compétence scientifique ne s’improvise pas.

🧪 Faisons confiance à la science



👉 En matière de vaccination, écoutons les scientifiques. Pas les politiciens, ni les influenceurs autodéclarés comme Ellie Grey.

Les vaccins ne sont pas parfaits. Mais ils sauvent des vies, chaque jour, à une échelle que peu d’autres interventions médicales peuvent égaler. Quand nous doutons, posons nos questions à un professionnel formé à la santé. Pas à une influenceuse comme Ellie Grey ou à un "chercheur auto-déclaré".

🩺 En tant que soignant

Cette actualité me bouleverse. Elle renforce aussi ma conviction que notre rôle n’est pas de convaincre, mais d’accompagner. Écouter, répondre, expliquer et ne jamais laisser la désinformation occuper le silence que nous laissons.

💬 Et vous ? Que répondez-vous à un parent qui hésite à vacciner son enfant contre la rougeole ?

Je vous invite à me partager vos expériences – ou vos inquiétudes – dans les commentaires.

À très vite,

Alessandro Diana

Médecin et vaccinologue clinique

www.infovac.ch

English version below

🦠 A Preventable Death

On July 13, 2025, a child died of measles in Liverpool, United Kingdom.

Yes, in 2025.

And no, it wasn’t in a country without access to vaccines.

The child, hospitalized at Alder Hey Children’s Hospital, was not protected against measles, in a region where MMR (Measles-Mumps-Rubella) vaccine coverage has dropped to 73%.

For context: 95% coverage is needed to stop transmission of the virus.

This tragic death reflects a double failure: a failure of individual protection and a failure of community protection.

📉 Why Is Measles Coming Back?

Measles is one of the most contagious infectious diseases in the world. One infected person can spread it to up to 18 others.

Thanks to vaccination, Europe had dramatically reduced cases… until public confidence began to erode.

📌 The UK has already recorded over 500 cases in 2025.

📌 Hospitalizations among children are on the rise.

📌 Deaths are reappearing.

⚠️ Measles Is Not “Mild”

We forget too often: measles can kill.

👉 Up to 1 in 1,000 people infected will die from complications such as pneumonia or encephalitis.

👉 There is no specific treatment for measles. No miracle antiviral.

The only reliable shield is vaccination.

Let me put it another way:

🎰 If you had a 1-in-1,000 chance of winning the lottery, would you consider that a serious shot at the jackpot?

Now ask yourself: when it comes to your child, can you really afford to take that chance?

🧠 The Virus of Misinformation

This measles resurgence isn’t just epidemiological.

It’s fueled by misinformation, widely spread on social media and sometimes amplified by political figures.

🔻 When public voices claim that vaccines are “dangerous,” or that doses should be “spread out” without scientific backing, they’re not defending freedom of opinion.

They’re undermining public understanding.

With all due respect to some elected officials: scientific expertise is not something one can improvise.

🧪 Trust Science, Not Politics

Here’s my call:

👉 When it comes to vaccination, listen to scientists. Not politicians.

Vaccines are not perfect.

But they save lives, every single day, on a scale few other interventions can match.

If you have doubts, ask a trained health professional.

Not an influencer.

And not a self-proclaimed “independent researcher.”

🩺 As a Clinician

This event deeply saddens me.

It also strengthens my belief that our role as healthcare providers is not to persuade, but to accompany.

To listen. To answer. To explain.

And never to let disinformation fill the silence we leave behind.

💬 What would you say to a parent who hesitates to vaccinate their child against measles?

Feel free to share your thoughts or concerns in the comments.

See you soon,

Alessandro Diana

Physician and Clinical Vaccinologist