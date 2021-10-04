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Camille D
Oct 4, 2021

Ne serait -ce pas une stratégie qui devrait être faite depuis le début sur toutes les personnes voulant se faire vacciner? Au vu du nombre de personnes l'ayant eu de manière asymptomatique. De plus, si on suit certaines données actuelles, les personnes guéries présentant des anticorps semblent tout aussi bien protégées (voir mieux sur le long court) que les personnes vaccinées (exemple cette étude parmi d'autres https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.01.21258176v2)

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Aline Lemma
Oct 4, 2021

Tout à fait d’accord, très bonne suggestion ! Les parents sont de plus en plus demandeurs pour prendre la décision de vacciner leurs ados de 12 à 15 ans

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