Le Conseil Fédéral prépare une offensive en faveur de la vaccination.

Avec environ 57% de la population vaccinée contre le Covid, la Suisse est à la traîne en matière de vaccination avec l’un des taux plus bas d’Europe.

Le Conseil Fédéral investit 150 millions de CHF pour une offensive en faveur de la vaccination, la justifiant comme durable par rapport aux coûts actuels des tests, qui s’élèvent à 50 millions par semaine.

Parmi les propositions mises en consultation (jusqu’au 6 octobre), la proposition d’un bon de 50 CHF à toute personne ayant “convaincu” un.e indécis.e à se faire vacciner.

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-85336.html

En lieu et place du bon de 50 CHF, pourquoi ne pas recommander (et prendre en charge) une sérologie SARS-CoV-2 pré-vaccinale (env. 40 CHF) aux personnes hésitantes et jeunes hommes de moins de 30 ans?

En effet: