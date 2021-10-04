Une sérologie pré-vaccinale pour les vaccino-hésitant.e.s et pour les jeunes hommes de moins de 30 ans !
Le Conseil Fédéral prépare une offensive en faveur de la vaccination.
Avec environ 57% de la population vaccinée contre le Covid, la Suisse est à la traîne en matière de vaccination avec l’un des taux plus bas d’Europe.
Le Conseil Fédéral investit 150 millions de CHF pour une offensive en faveur de la vaccination, la justifiant comme durable par rapport aux coûts actuels des tests, qui s’élèvent à 50 millions par semaine.
Parmi les propositions mises en consultation (jusqu’au 6 octobre), la proposition d’un bon de 50 CHF à toute personne ayant “convaincu” un.e indécis.e à se faire vacciner.
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-85336.html
En lieu et place du bon de 50 CHF, pourquoi ne pas recommander (et prendre en charge) une sérologie SARS-CoV-2 pré-vaccinale (env. 40 CHF) aux personnes hésitantes et jeunes hommes de moins de 30 ans?
En effet:
Pour les hésitant.e.s:
La sérologie aide les vaccino-hésitant.e.s à prendre une décision.
Si négative, c’est noir sur blanc qu’elle/ils vont être exposé.e.s au Delta.
Si positive, “bonne” protection contre le Delta (même si quelques complications possibles) et si désir de se faire vacciner 1 seul dose suffit (vaccin mRNA)
Pour les jeunes hommes de moins de 30 ans présentant un faible risque (6/ 100’000) de myocardite/péricardite post-vaccinale (décrite lors de la 2e dose):
Une sérologie positive poserait l’indication à 1 seule dose de vaccin mRNA, une meilleure gestion du risque vaccinal et une augmentation de l’adhésion vaccinale parmi les jeunes garçons!
Est-ce que cette stratégie de recommander et offrir une sérologie aux vaccino-hésitant.e.s et aux jeunes hommes de moins de 30 ans ne devrait pas être mise en consultation pour cette “offensive vaccinale” ?
Qu’en pensez-vous?
https://dianaalessandro.substack.com
Ne serait -ce pas une stratégie qui devrait être faite depuis le début sur toutes les personnes voulant se faire vacciner? Au vu du nombre de personnes l'ayant eu de manière asymptomatique. De plus, si on suit certaines données actuelles, les personnes guéries présentant des anticorps semblent tout aussi bien protégées (voir mieux sur le long court) que les personnes vaccinées (exemple cette étude parmi d'autres https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.01.21258176v2)
Tout à fait d’accord, très bonne suggestion ! Les parents sont de plus en plus demandeurs pour prendre la décision de vacciner leurs ados de 12 à 15 ans