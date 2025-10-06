Cet article s’appuie sur le rapport « Impfkompetenz der Bevölkerung in der Schweiz 2024 » (Careum & gfs.bern, mandat OFSP) et sur l’expérience clinique de terrain : on ne “gagne” pas un débat, on construit une relation et c’est là que les décisions durables prennent forme.

Dialogue vaccinal entre professionnel-es de la santé et patient-es

La dernière grande étude mandatée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dresse un portrait nuancé de la population suisse face à la vaccination. Comme clinicien, je retrouve dans ces données des réalités du terrain : l’information circule, la décision reste intime, et la confiance se construit en face à face.

Compétence vaccinale : un peu plus d’un-e Suisse sur deux (51 %) déclare des difficultés à gérer l’information vaccinale ; l’étape la plus compliquée est l’ évaluation des sources : 63 % trouvent difficile d’en juger la fiabilité et 61 % de distinguer l' info versus la désinfo.

Connaissances factuelles : 36 % répondent correctement aux 4 questions de connaissance, 23 % à 3/4 avec un « je ne sais pas ».

Dialogue vaccinal avec une pharmacienne et un patient de 67 ans

Un paradoxe frappant

Beaucoup de personnes disent avoir de la peine non pas à trouver l’information, mais à savoir à qui faire confiance! Dans le même temps, la couverture vaccinale progresse pour plusieurs vaccins : rougeole +27 points, coqueluche +9, hépatite B +6, tétanos +5 depuis 2018 (grippe : −2).

Bref : la société n’a pas « tourné le dos » aux vaccins, mais elle réclame des repères fiables pour décider.

Entre adhésion, critique et incertitude

Trois catégories coexistent :

les favorables ( 65 % avec une forte disposition à se faire vacciner),

une minorité critique (7 % ),

et surtout une large zone d’incertitude (60 %).

C’est sans doute là que tout se joue : pas dans l’affrontement idéologique, mais dans l’accompagnement des personnes qui hésitent, questionnent et souhaitent décider sans pression.

Accueillir le doute

Le doute n’est pas un défaut à corriger ; c’est une étape normale du raisonnement. Chercher à « gagner » par une avalanche d’arguments peut solidifier la résistance. Légitimer l’hésitation ouvre au contraire un espace de sécurité psychologique où les questions peuvent être posées et traitées, et où une décision authentiquement éclairée devient possible.

Repenser la communication

Les pistes qui émergent sont claires :

Transparence & données probantes , mais aussi canaux crédibles : les médecins restent la source la plus consultée (85 %) et la plus digne de confiance (90 % ). Les autorités sont jugées crédibles par 52 % mais seulement 38 % les utilisent ; les pharmaciens sont perçus crédibles par 40 %, 18 % les consultent.

Compétences communicatives des soignants : écoute active, reformulation, “Ask–Offer–Ask” (cf. Entretien Motivationnel).

Littératie de la décision vaccinale dès l’école.

Attention aux barrières : statut socio-économique, langue, accès. (Les personnes critiques font bien moins confiance aux institutions publiques : 13 %, consultent moins les autorités 10 % et les médecins 62 %, mais davantage la médecine complémentaire 24–25 %.)

Au fond, la compétence vaccinale ne se réduit pas à « ce que nous savons », mais s’étend à comment nous en parlons et à la qualité des liens que nous tissons.

Et sur le terrain ?

Couverture déclarée (adulte, toute classe d’âge confondue) : tétanos ~90 %, COVID-19 80 %, rougeole 68 %, grippe 23 %, HPV 13 %. Ces profils reflètent aussi la relation entre compétence / disposition / comportement : p. ex., 54 % des personnes très disposées ont ≥ 5 vaccins (vs 38 % moyennement disposées ; 15 % peu disposées). Pour le COVID-19 : 91 % (très disposées) vs 66 % (moyennes) vs 34 % (faibles).

En suisse romande nous animons un workshop d’une demi-journée, « Les 2 approches pour communiquer avec les personnes vaccino-hésitantes » (factuel vs motivationnel, avec jeux de rôle et débriefs structurés). Les retours des participant-es sont très encourageants : plus d’aisance dans la conversation, moins de tensions, et une meilleure clarté sur le cheminement décisionnel.

👉 Intéressé-e pour votre institution ou votre service ? Écrivez à alessandro.diana@unige.ch avec l’objet « Workshop Vaccino-hésitation ».