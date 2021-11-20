EPIVACS

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3 Commentaires
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Diana Alessandro
Nov 21, 2021

@Perrenoud Michel: seulement sérologie positive! On est en train de déterminer le seuil d'anticorps (consensus international) pour une corrélation de protection dans le temps.

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Chevrolet
Nov 20, 2021

Salut Alessandro. Je prends même la conduite du bus. Quant aux tests et vaccins, je les fais depuis une année, sans compter mon parcours professionnel. Je pars quand vous voulez. Brillante idée ! Bravo

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Perrenoud Michel
Nov 20, 2021

Bonjour. Pour la remarque 1: Quel taux prendre pour considérer que protégé? Seulement si positif, ou demander un taux minimum (comme pour les immunodéprimés). Merci

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