“Chère Santé Publique, merci pour toutes tes actions informatives, mais ne te décourage pas maintenant, tu as encore 1 chose que tu pourrais proposer”!
La pandémie prends la mauvaise direction et ce sont les séronégatifs aux SARS-CoV-2 qui surchargeront notre système sanitaire.En proposant une sérologie aux indécis.e.s:Si positive, quasi la même protection que les vacciné.e.s contre les complications du Delta, et si pas désir de vaccination “OK, on insiste pas”!Si positive et désir de vaccination, 1 dose de vaccin suffit (l’être humain, surtout quand dans l’incertitude, adore les compromis)Si négative, les indécis.e.s réalisent que tôt ou tard elles.ils seront confronté.e.s contre la COVID …soit par la vaccination soit par le Delta (des micro données suggèrent que jusqu’à 8/10 ayant une sérologie négative choisissent le vaccin)!
La pandémie prends la mauvaise direction et ce sont les séronégatifs aux SARS-CoV-2 qui surchargeront notre système sanitaire.
En proposant une sérologie aux indécis.e.s:
Si positive, quasi la même protection que les vacciné.e.s contre les complications du Delta, et si pas désir de vaccination “OK, on insiste pas”!
Si positive et désir de vaccination, 1 dose de vaccin suffit (l’être humain, surtout quand dans l’incertitude, adore les compromis)
Si négative, les indécis.e.s réalisent que tôt ou tard elles.ils seront confronté.e.s contre la COVID …soit par la vaccination soit par le Delta (des micro données suggèrent que jusqu’à 8/10 ayant une sérologie négative choisissent le vaccin)!
@Perrenoud Michel: seulement sérologie positive! On est en train de déterminer le seuil d'anticorps (consensus international) pour une corrélation de protection dans le temps.
Salut Alessandro. Je prends même la conduite du bus. Quant aux tests et vaccins, je les fais depuis une année, sans compter mon parcours professionnel. Je pars quand vous voulez. Brillante idée ! Bravo
Bonjour. Pour la remarque 1: Quel taux prendre pour considérer que protégé? Seulement si positif, ou demander un taux minimum (comme pour les immunodéprimés). Merci
Mais où sont les bus itinérants dans nos villes qui offrent information et une sérologie aux indécis.e.s ?
“Chère Santé Publique, merci pour toutes tes actions informatives, mais ne te décourage pas maintenant, tu as encore 1 chose que tu pourrais proposer”!
@Perrenoud Michel: seulement sérologie positive! On est en train de déterminer le seuil d'anticorps (consensus international) pour une corrélation de protection dans le temps.
Salut Alessandro. Je prends même la conduite du bus. Quant aux tests et vaccins, je les fais depuis une année, sans compter mon parcours professionnel. Je pars quand vous voulez. Brillante idée ! Bravo
Bonjour. Pour la remarque 1: Quel taux prendre pour considérer que protégé? Seulement si positif, ou demander un taux minimum (comme pour les immunodéprimés). Merci