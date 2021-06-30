Enfin l’été que nous espérions, les cas qui diminuent, la mortalité au plus bas niveau, les hôpitaux enfin soulagés.
Si jusqu’à il y a 2-3 semaines on pouvait présager le début de la fin de la pandémie sous nos latitudes, le variant Delta + - souche prédominante en Suisse d’ici fin août!-vient assombrir ce pronostic.
Avec ce variant Delta + doublement contagieux, peut-être plus mortel, potentiel d’un échappement vaccinal qui pourrait croître encore avec l’émergence de futurs variants, les scénarios épidémiologiques ne peuvent pas exclure une situation à nouveau critique pour cet automne!
Mais cette fois la vague de s’abattre en premier sur les non-vaccinés, les “non-vulnérables” qui a fortiori seront promus dans la catégorie des “vulnérables”!
En clair et comme le suggère la maxime, “Tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude!”
Si prochaine vague il y aura cet automne, elle va s'abattre sur les non-vaccinés!
Enfin l’été que nous espérions, les cas qui diminuent, la mortalité au plus bas niveau, les hôpitaux enfin soulagés.
Si jusqu’à il y a 2-3 semaines on pouvait présager le début de la fin de la pandémie sous nos latitudes, le variant Delta + - souche prédominante en Suisse d’ici fin août!-vient assombrir ce pronostic.
Avec ce variant Delta + doublement contagieux, peut-être plus mortel, potentiel d’un échappement vaccinal qui pourrait croître encore avec l’émergence de futurs variants, les scénarios épidémiologiques ne peuvent pas exclure une situation à nouveau critique pour cet automne!
Mais cette fois la vague de s’abattre en premier sur les non-vaccinés, les “non-vulnérables” qui a fortiori seront promus dans la catégorie des “vulnérables”!
En clair et comme le suggère la maxime, “Tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude!”