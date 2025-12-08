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FSME : rappel à 3 ans ou à 10 ans ?
Pourquoi le Plan vaccinal suisse, et lui seul, fait référence.
juin 2
•
Diana Alessandro
5
1
mai 2026
Crash course en "Compétences avancées en communication vaccinale"
Formation interprofessionnelle à Montreux- 2 septembre et 8 octobre 2026
mai 26
•
Diana Alessandro
Behind Every Vaccine-Hesitancy, There Is a Story
Why communication sciences and cognitives sciences matter as much as vaccine literacy
mai 20
•
Diana Alessandro
Tout commence parfois par un rongeur oublié au bout du monde.
Hantavirus : pourquoi l’éclosion sur un navire de croisière intrigue les experts… sans justifier la panique!
mai 12
•
Diana Alessandro
9
Faut-il recommencer une vaccination incomplète depuis zéro ?
Spoiler : non, jamais!
mai 4
•
Diana Alessandro
4
6
avril 2026
Êtes-vous protégé contre l’hépatite B ? 10 ou 100 UI/L, la réponse dépend du temps
Et vous, comment interprétez-vous un taux d’anti-HBs à 20 UI/L chez un-e étudiant-e professionnel-le de la santé vacciné-e récemment ?
avr. 22
•
Diana Alessandro
5
When Patients Ask for More Vaccines Than They Need
When saying “it’s not indicated” may not be enough
avr. 15
•
Diana Alessandro
1
3
Méningocoque au Royaume-Uni : pourquoi tout le monde veut soudain se faire vacciner
Quand un risque rare devient tangible, notre manière de décider change, parfois plus que le risque lui-même.
avr. 2
•
Diana Alessandro
15
2
mars 2026
Où chercher une recommandation vaccinale ?
Faisons un petit test.
mars 17
•
Diana Alessandro
7
février 2026
120 millions en moins pour la recherche suisse : un choix budgétaire ou un signal politique ?
Derrière l’assainissement financier, quels arbitrages, et quelles priorités, pour l’avenir scientifique du pays ?
févr. 18
•
Diana Alessandro
4
1
janvier 2026
When Vaccine Hesitancy Comes From the Top: A Public Health Red Flag
This is why political interference in vaccine recommendations puts public health at risk
janv. 7
•
Diana Alessandro
6
1
décembre 2025
When vaccine regulation stops being about evidence
Why the way we change vaccine rules may matter more than the rules themselves
déc. 8, 2025
•
Diana Alessandro
5
1
© 2026 Diana Alessandro
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